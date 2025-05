MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Cuando hace varias semanas Marvel Studios reveló parte del elenco de Vengadores: Doomsday, el nombre de Tom Holland estuvo notablemente ausente del anuncio. No obstante, todo indica que aún quedan miembros del reparto por darse a conocer y muchos fans esperan ver al trepamuros en la cinta de los hermanos Russo, algo que, según las últimas informaciones, entra dentro de los planes de La Casa de las Ideas.

Ha sido el insider MyTimeToShineHello, quien, a través de su cuenta de X (antes Twitter), ha asegurado que Holland se encuentra en conversaciones para tener un papel en la quinta entrega de Vengadores. El filme llegará a las salas el 30 de abril de 2026, meses antes del estreno de Spider-Man 4: Brand New Day, que aterrizará el 31 de julio del mismo año.

Tom Holland is in talks to have a role in Avengers Doomsday pic.twitter.com/B6Qfj6bNUl