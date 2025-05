El nuevo fichaje de Spider-Man 4: Brand New Day confirma a Miles Morales en el UCM

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ha fichado a Liza Colón-Zayas, actriz conocida por su participación en The Bear. Aunque aún no se conoce su papel, la noticia ha desatado la especulación entre los fans, que creen que podría interpretar a Rio Morales, la madre de Miles Morales en la película que volverá a estar protagonizada por Tom Holland como Peter Parker.

Colón-Zayas es una actriz de ascendencia puertorriqueña que nació en el Bronx, por lo que sus antecedentes coinciden con los de Rio, un personaje representado como una madre fuerte y comprensiva y que representa una presencia vital en la vida de Miles Morales y que será una de las grandes novedades de Spider-Man: Brand New Day, un filme que supone el inicio de una nueva etapa para el Peter Parker de Holland.

Cabe recordar que el Universo Cinematográfico Marvel ya reconoció la existencia de Miles Morales mediante el personaje de Aaron Davis (interpretado por Donald Glover) en Spider-Man: Homecoming. En una escena memorable, Davis menciona explícitamente tener un sobrino, un claro guiño a Miles, ya que Aaron Davis es el tío de Miles (y el villano Prowler) en los cómics. Esta referencia sutil pero directa confirmó que existe una versión de Miles dentro de la línea de tiempo principal del UCM.

Además, la narrativa del UCM parece encaminarse hacia un evento masivo: Secret Wars. En la historia del cómic Secret Wars de 2015, escrito por Jonathan Hickman, el Multiverso Marvel sufrió una destrucción y un renacimiento. Un resultado crucial de este evento fue la integración de Miles Morales, originario del Universo Ultimate (Tierra-1610), en el Universo Marvel original (Tierra-616). Su madre, quien había fallecido previamente en los cómics de Ultimate, resucitó y fue llevada a Tierra-616 junto con Miles. Dado que el evento del cómic Secret Wars sirvió para preparar la llegada oficial de Miles a la trama principal, el UCM podría hacer un movimiento similar. En ese sentido, la inclusión de personajes como Rio Morales podría preparar el escenario para la presentación formal de Miles.

Con la vida de Peter Parker en pleno caos al final de Spider-Man: No Way Home, donde el mundo entero, incluyendo a sus amigos más cercanos, olvidó su existencia, Spider-Man: Brand New Day continuará la historia bajo la dirección de Destin Daniel Cretton. La cinta se estrenará en julio de 2026. Tom Holland repetirá su papel de Peter Parker y, si bien los detalles de la trama se mantienen en secreto, el final de No Way Home mostró a Peter emprendiendo su propio camino y creando un nuevo traje. Se espera el regreso de Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned Leeds), ya que no recuerdan a Peter, aunque el papel de sus personajes sigue siendo una incógnita.

Junto a Colón-Zayas, también se ha unido al elenco de Spiderman 4 Sadie Sink, conocida por su papel en Stranger Things, aunque su personaje en Brand New Day todavía no ha sido revelado. El título Brand New Day hace referencia a una importante historia de los cómics de 2008, una trama en la que Peter Parker cambia de vida.