Desde que Andrew Garfield volviera a enfundarse el traje del trepamuros en 2021 para Spider-Man: No Way Home, han sido muchas las voces que se han alzado reclamando una nueva aparición de su personaje. Por su parte, el actor, que no se muestra cerrado ante la idea, ha revelado la única condición que pondría para regresar.

"Voy a decir la verdad, aunque entiendo que no me creáis", comenzó Garfield, tras ser preguntado durante un panel de la Comic Con de Abu Dhabi si volvería a encarnar al héroe arácnido en algún momento. "Y la verdad es que no lo sé. Me encantaría volver a interpretar al personaje de alguna manera, pero creo que tendría que ser muy raro", admitió.

"Creo que me gustaría hacer algo muy extraño, me gustaría hacer algo muy único, y fuera de lo común y sorprendente", continuó explicando el intérprete, poniendo el ejemplo de la "libertad creativa" de las películas de animación del SpiderVerse, comentario ante el que la gente estallaba en vítores.

Independientemente de si el actor era sincero al decir que no sabía si volvería a dar vida a Peter Parker (él mismo es consciente de su poca credibilidad respecto al tema tras haber negado vehementemente hace años su papel en No Way Home), lo cierto es que la condición mencionada no es precisamente desalentadora para los fans.

Y es que, teniendo en cuenta el futuro del UCM, es seguro que Garfield podría encontrar mil maneras "extrañas" de volver. Así, aunque su nombre no estaba en una de las casi 50 sillas que recientemente daban a conocer parte del reparto de Vengadores: Doomsday, muchos esperan que su variante de Peter Parker tenga un papel en la nueva aventura multiversal, que promete ser lo suficientemente "sorprendente" y llegará a las salas el 30 de abril de 2026.