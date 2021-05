¿Spider-Man en Thor 4: Love and Thunder? Waititi rodará una semana en Nueva York

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

El extenso elenco de Thor: Love and Thunder, que bien podría ser el de una película de Vengadores, se trasladará a Nueva York en verano para filmar unas secuencias con Taika Waititi a la cabeza. Y eso, claro, ha hecho saltar las alarmas de los fans, ya que no hay superhéroe más conocido en la Gran Manzana que nuestro amigo y vecino Spider-Man.

¿Significa eso que el Hombre Araña se unirá a Thor, los Guardianes de la galaxia, Jane Foster y el resto de personajes de Love and Thunder? En este momento es imposible de predecir, ya que los detalles de trama del filme se mantienen en secreto, pero según informa Murphy's Multiverse el rodaje se trasladará al menos una semana a Nueva York, para filmar en algún lugar que no se puede recrear en un estudio.

Hay que tener en cuenta que actualmente también está teniendo lugar la producción de Spider-Man 3: No Way Home, por lo que en ese aspecto no sería difícil para Waititi contar con Tom Holland para una pequeña aparición en Love and Thunder.

Todo está preparado para que en la cuarta película de Thor Jane Foster (Natalie Portman) se convierta en la sucesora del Dios del Trueno, que tal y como reveló la actriz en una entrevista no tendrá exactamente los mismos poderes que el asgardiano pero empuñará el Mjolnir y será conocida como Mighty Thor.

Otros elementos de la película que han trascendido es el regreso de 'Thor Gordo' y su viaje espacial con los Guardianes de la Galaxia, la incorporación de Christian Bale como el villano Gorr the Butcher y de Russell Crowe como el dios Zeus, así como el regreso de Matt Damon, Luke Hemsworth y Sam Neill, a los que se une Melissa McCarthy como la falsa Hela del teatrillo de Asgard.

Thor: Love and Thunder tiene previsto su estreno el 6 de mayo.