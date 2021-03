Natalie Portman luce bíceps y Mjolnir en Thor Love and Thunder: "¡Es Natalie THORman!"

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

El regreso de Natalie Portman como Jane Foster en Thor 4: Love and Thunder, tras su ausencia en Ragnarok, sólo puede decir una: más tarde que temprano será ella quien empuñe el Mjolnir, el poderoso martillo del Dios del Trueno. Un momento que los fans de Marvel llevan esperando mucho tiempo, y que de hecho ya ha sucedido, tal y como muestra el último vídeo filtrado desde el set de rodaje de Love and Thunder.

Un nuevo clip desde la filmación de Thor 4 en Atlanta ha sido publicado en Twitter, y en él se muestra lo que parece ser el momento en el que Jane Foster reciba el poderoso martillo de Thor. De hecho, las imágenes son muy reveladoras, ya que se muestra el mismo set en el que se vio a Matt Damon y Melissa McCarthy interpretando a Loki y Hela respectivamente en un teatrillo de New Asgard.

the asgardians making an entire memorial area for the rock odin died on and for the shards of mjolnir from when hela destroyed it in the thor: love and thunder set pics... someone check on them and see if they’re okay pic.twitter.com/jpLKEPqFf9 — alex (@loventhunders) March 5, 2021

Las fotos del rodaje muestran una estructura construida en New Asgard en el mismo lugar en el que murió Odín en Ragnarok y Hela destruyó el martillo con sus propias manos. Los fragmentos de metal Uru del Mjolnir aún están dispersos por el suelo, custodiados por guardias asgardianos.

📹 Dublê de Natalie Portman ensaiando uma cena no set de "Thor: Love and Thunder" em Sydney, na Austrália. pic.twitter.com/MfJPu0se0I — Natalie Portman Updates (@nportmanbr) March 5, 2021

El video por su parte muestra lo que bien podría ser el momento en el que Jane Foster es poseída por el poder del Mjolnir, ya que se ve cómo la doble de la actriz, suspendida en el aire y con un extra sujetándola desde los pies, se retuerce en el aire dentro del mismo escenario.

Sus movimientos convulsos indican que el personaje de alguna forma se está transformando, y las consecuencias para la estructura asgardiana, y para el temperamento del propio Thor, son imprevisibles.

LOS BICEPS DE NATALIE PORTMAN

Paralelamente al vídeo en el que Jane Foster absorbe la energía de Thor, han aparecido unas fotografías del set en el que se ve a Natalie Portman luciendo músculos. que bien podrían ser una prótesis que hace que su cuerpo se asemeje al de Chris Hemsworth o simplemente fruto del furo entrenamiento de la actriz.

Una imagen que rápidamente se ha convertido en viral y ha desatado entusiasmo entre los fans.

Some more pictures of Natalie Portman as Jane Foster on the set of Thor: Love and Thunder from the other day



(photos from @nportmanbr) pic.twitter.com/oI45GN2CMT — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 6, 2021

"¡Natalie Portman está haciendo pesas a lo grande!", escribe jocosamente un usuario de Twitter, mientras que otro añade que "le gustaría solicitar formalmente que Portman le parta por la mitad". "Secuestraron a Natalie", agrega otro tuitero.

Dang Natalie Portman been hitting the weights big time! #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/uKCcZaeTup — The Cosmic Wonder | Warren (@CosmicWarren13) March 6, 2021

i would like to formally request for natalie portman to snap me in half pic.twitter.com/ccfiDClGY0 — jenna ❀ ⧗ (@ARIANAPOSlTlONS) March 7, 2021

Ladies and gentlemen, jacked Natalie Portman. https://t.co/5WZdmYbFJe — Brandon David Wilson (@Geniusbastard) March 7, 2021

"Natalie Portman está despertando sentimientos en mí que nunca pensé que existirían", agrega un fan, mientras que otro tuitero ha decidido ponerle el epíteto de "Natalie THORman".

That ain’t Natalie Portman, that’s Natalie THORtman! HOLY HELL, SHE’S RIPPED! pic.twitter.com/Zd6n6aKdY6 — Kasey Isn’t Funny ❓0 ❓❓ (@RawbertBeef) March 7, 2021

Buff Natalie Portman is giving me feelings I never knew I'd get from her pic.twitter.com/dLGHecLWQH — red and the search for the banger tweet (@lafpxl) March 7, 2021

Finally my long held dream of Natalie Portman lifting me over her head and snapping my back in half like Bane vs Batman seems like a possibility https://t.co/lC63ui97gM — luke (@lukeoneil47) March 6, 2021

Me, after seeing those set pictures of Natalie Portman ❤️ pic.twitter.com/9wsNMVoXq2 — Charlie Ashby (@CMWAshby) March 6, 2021

Thor: Love and Thunder tiene previsto su estreno el 6 de mayo de 2022.