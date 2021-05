Fecha de estreno de las películas de la Fase 4 de Marvel Studios

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

Con el lanzamiento del vídeo que anuncia el regreso al cine de Marvel Studios, con las fechas de estreno de casi todas las películas de la Fase 4 del UCM, es momento de recopilarlas todas. La Casa de las Ideas prepara una auténtica entrada triunfal a las salas, dispuesta a llenarlas de nuevo.

Y es que Marvel ha confirmado las fechas de sus largometrajes hasta la mitad de 2023. De hecho, en este 2021 y en 2022, el estudio liderado por Kevin Feige estará presente en el cine en ocho ocasiones, siendo 'Viuda Negra' de Scarlett Johansson la primera en llegar a las salas.

Y, de momento, será la única que también se estrene de forma simultánea en cines y en Disney+ con acceso Premium, pues el resto de títulos tienen proyectado un lanzamiento exclusivo en cines. Aunque el reboot de Los Cuatro Fantásticos aún no tenga fecha de estreno -a pesar de aparecer su logo en el vídeo-, y no se sepa nada de los X-Men, Deadpool y otros superhéroes, es momento de hacer un repaso a las fechas de estreno de las cintas de la Fase 4.

CALENDARIO DE ESTRENO DE PELÍCULAS MARVEL

· Viuda Negra: 9 de julio de 2021

· Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos: 3 de septiembre de 2021

· Eternals: 5 de noviembre de 2021

· Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre de 2021

· Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 25 de marzo de 2022

· Thor: Love and Thunder: 6 de mayo de 2022

· Black Panther: Wakanda Forever: 8 de julio de 2022

· The Marvels: 11 de noviembre de 2022

· Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 17 de febrero de 2023

· Guardianes de la Galaxia vol. 3: 5 de mayo de 2023