Thor 4: ¿Filtrado el cameo de Capitana Marvel en Love and Thunder?

Thor 4: ¿Filtrado el cameo de Capitana Marvel en Love and Thunder? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 3 May. (CulturaOcio) -

Parece que, como se viene anunciando desde hace meses, el reparto de Thor: Love and Thunder bien podría ser el de una película de Vengadores. Cada vez son más los personajes que se unen a la que posiblemente sea la última película de Chris Hemsworth como el Dios del Trueno. Además de los Guardianes de la Galaxia, y del regreso de Natalie Portman como Jane Foster, ahora los rumores apuntan a que Capitana Marvel también estará en el filme.

Según informa la página Crazy Days and Nights, Brie Larson también se unirá al cada vez más extenso elenco de Love and Thunder, que ya incluye a Chris Hemsworth, Chris Pratt (Star-Lord) Karen Gillan (Nébula), Natalie Portman (Jane Foster), Tessa Thompson (Valkyria), Russel Crowe (Zeus) y Christian Bale como villano. Además, Matt Damon también regresará al UCM tras su cameo en Thor: Ragnarok.

"Esta actriz es ganadora / nominada al Oscar", revela el medio en una publicación que incluía las etiquetas Thor y Brie Larson. "Si bien las imágenes del set han mostrado a algunas de las estrellas de la película, nuestra actriz ha estado filmando en completo secreto para que sea una sorpresa para los fans", añade.

Por el momento, no se puede confirmar que Capitana Marvel vaya a aparecer en Love and Thunder, pero su cameo tendría bastante sentido. Al fin y al cabo, Thor pasará una parte de la película surcando la galaxia con los Guardianes, y ambos se conocieron en Endgame. Si hay alguna amenaza espacial en el filme, no sería descabellado que el Dios del Trueno pida ayuda a una de las superheroínas más fuertes del UCM.

Thor: Love and Thunder tiene previsto su estreno el 11 de febrero de 2022.