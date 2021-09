Spider-Man No Way Home: Tom Holland lanza una tierna felicitación a Zendaya, su MJ

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Los rumores de noviazgo entre Tom Holland y Zendaya comenzaron en julio de 2021, cuando Page Six captó a los actores besándose en un coche. Días después, ambos fueron fotografiados asistiendo juntos a una boda. Ahora el actor de la saga Spider-Man ha felicitado a su compañera con motivo de su cumpleaños con una emotiva publicación.

Para celebrar la ocasión, el intérprete colgó una foto junto a Zendaya en pleno rodaje de Spider-Man No Way Home. "Mi MJ, que tengas el cumpleaños más feliz. Dame una llamada cuando te despiertes", escribió el actor. La artista ha cumplido 25 años.

Por su parte, la estadounidense reveló que había pasado su cumpleaños en el set de Euphoria. "Ningún otro lugar en el que preferiría pasar mi cumpleaños", apuntó.

Esta felicitación pública ha enloquecido a los fans de las estrellas. "Tom Holland y Zendaya son almas gemelas. Eso es todo", aseguró un usuario de Twitter. Poco se habla de la foto que ha subido Tom Holland con Zendaya", señaló otro internauta.

Los actores estrenarán Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) el 17 de diciembre. Jon Watts es el director del filme a partir de un guion de Chris McKenna. Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Zendaya como MJ, Marisa Tomei como May Parker, Tony Revolori como Flash Thompson, J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, Angourie Rice como Betty Brant y Jacob Batalon como Ned Leeds completan el reparto en el que también estarán viejos conocidos como el Doctor Octopus de Alfred Molina o el Electro de Jamie Foxx.