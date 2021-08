Spider-Man No Way Home: Filtrada la duración de la película... ¿más larga que las de Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Filtrada la duración de Spider-Man No Way Home: ¿más larga que las de Tobey Maguire y Andrew Garfield?

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Tras la filtración y posterior lanzamiento del tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), los fans no han cesado en su empeño por averiguar más y más detalles sobre la producción. El último hallazgo ha sido el número de minutos con el que contará la tercera entrega del trepamuros al que da vida Tom Holland.

De acuerdo a la ficha técnica de la película disponible en la página web de Cineworld, una de las cadenas de cines más grandes de Estados Unidos, el filme contará con una duración de 150 minutos, o lo que es lo mismo, dos horas y media.

Esto convierte a Spider-Man: No Way Home en la película más larga del héroe dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Y es que Homecoming, la primera aventura del personaje de Tom Holland en solitario, contó con una duración de dos horas y trece minutos, mientras que Lejos de Casa tuvo solo dos horas y nueve minutos.

Respecto a las cintas de las anteriores encarnaciones del personaje, la tercera película de Holland superará también a las entregas más largas de Tobey Maguire, que fue Spider-Man 3, con dos horas y 21 minutos de duración, y de Andrew Garfield, que fue The Amazing Spider-Man 2, con con dos horas y 22 minutos.

Spider-Man: Sin camino a casa está dirigida por Jon Watts a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers. Junto a Holland, aparecerán Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Zendaya como MJ, Marisa Tomei como May Parker, Alfred Molina como el Doctor Octopus, Jaime Foxx como Electro J.K. Simmons como J. Jonah Jameson y, muy posiblemente, con Tobey Maguire y Andrew Garfield como las anteriores encarnaciones del personaje. La película llega a las salas el 17 de diciembre.