Indignación de los fans de Spider-Man: No Way Home por el épico spoiler de la Academia de Hollywood: "¡Callaos!"

Indignación entre los fans de Marvel por el tremendo spoiler de Spider-Man: No Way Home lanzado por la Academia de Hollywood:

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Con el estreno de 'Spider-Man: No Way Home' (Spider-Man: Sin Camino a Casa), Sony y Marvel han logrado mantener hasta el día de lanzamiento uno de los mayores misterios de la película: ¿aparecen los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield? Aunque esa pregunta ya ha sido respondida, debido a que la cinta apenas lleva días en las salas, son muchos los fans que aún no conocen la respuesta. A pesar de que ambos estudios han intentado evitar spoilers, nadie esperaba que la Academia de Hollywood fuese la responsable de desvelar el secreto a aquellos que aún no han visto la película.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La Academia que entrega los premios Oscar ha querido sumarse a las felicitaciones por la película y ha compartido un tuit en el que celebra la reunión de "tres generaciones de Peter Parker". "Nuestros amigables vecinos Spider-Men", añadió la cuenta oficial de Twitter de la institución.

Evidentemente, muchos fans han puesto el grito en el cielo al ver que la Academia no ha dejado mucho espacio de tiempo a los seguidores para descubrir por ellos mismos el misterio de la aparición de Maguire y Garfield. "Este es el spoiler más grande [que se haya hecho]. ¡Callaos!", comenta una fan indignada.

Three generations of Peter Parker...our friendly neighborhood Spider-Men. 🕷️🕸️ pic.twitter.com/iL3LroMCr3 — The Academy (@TheAcademy) December 17, 2021

"Incluso el hype de la Academia no puede evitar la alerta spoiler", comenta otro seguidor en la red social. "Parad ahora mismo", bramaba otra fan.

