Robert Downey Jr homenajea a Iron Man y Marvel en una emotiva carta de despedida: "Alegría, alivio, fe y dolor"

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr., el actor que dio vida durante once años a Iron Man en el Universo Cinematográfico Marvel, ha compartido ahora una emotiva carta que escribió tras su última participación en Vengadores: Endgame, en la que rinde homenaje a toda la franquicia.

"Nos recuerdo perfectamente, a Favs (Jon Favreau) y a mí sentados una vieja cabaña, con Potts y Stark hablando, cuando de repente él se llenó de un montón de sentimientos distintos... alegría, alivio, fe y dolor", comienza explicando el intérprete en la carta que ha sido incluida en el libro recientemente publicado, The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe.

"Lo miré y le pregunté: '¿Qué pasa, jefe?' y él la miró a ella y dijo: 'Acabo de darme cuenta de que esta película va a funcionar'", señala Downey Jr. antes de añadir: "Resultó que estaba en lo cierto, y hubo otras claves oximorónicas de que Iron Man iba a ser un éxito contra todo pronóstico llamadas A) Una eficiencia poco ortodoxa y B) un empeño incesante".

El actor le dedica además unas palabras a Samuel L. Jackson, cuya presencia en la saga ha sido "un hilo conductor, un puente sobre los numerosos agujeros de credibilidad de las películas". "Johansson, Cheadle, Renner, Ruffalo, Hemsworth, Evans, Olsen y yo seguimos muy unidos y, sí, hemos hablado de hacernos un tatuaje en grupo", confiesa el intérprete.

"Nos quedamos más que impresionados con Pratt, Lilly, Rudd, Cumberbatch y Boseman, por no mencionar a Larson, con quien todos coincidimos en que encajará bien y será una valiosa avanzadilla para la segunda década de este equipo", ha aseverado.

Para Tom Holland y el director de la saga de Spider-Man, Jon Watts, el actor también tuvo palabras amables: "Han relanzado el personaje más conocido de Marvel".

Tras recordar a los actores que han encarnado a los villanos de la franquicia, el intérprete dedica unas palabras directamente a los fans: "Pero el más importante eres tú, si te has quedado hasta la escena post-créditos de este aniversario, eres un verdadero fan y aquí tienes tu Easter egg.... ¡Un espejo! Quienes han respondido a la forma mitológica de contar historias, el motor de todo en Marvel. Nunca ha habido oferta sin demanda. Hasta la Comic Con de 2007, parecía que el público ya no escuchaba y durante diez años tú has copilotado esta narración".

"Por último, espero que estas películas provoquen un diálogo sobre la igualdad, la justicia, la libertad, la aceptación de la diversidad y el combate contra la intolerancia con el poder del compañerismo, el sacrificio y el amor", ha concluido el intérprete.