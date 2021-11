Spider-Man: No Way Home es "oscura, triste y muy emotiva"

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) será "oscura, triste y muy emotiva"

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Los fans del superhéroe arácnido aguardan con desmedida ilusión el estreno de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). Sin embargo, el filme de Sony y Marvel podría ser bastante más oscuro y dramático de lo que los espectadores esperan, según ha revelado el protagonista de la cinta, Tom Holland.

El intérprete que da vida a Peter Parker en la trilogía de Spider-Man de Jon Watts ha señalado que la película "no será graciosa, sino oscura, triste y muy emotiva", durante una entrevista concedida al medio Total Film.

"Vais a ver a los personajes que queréis pasar por cosas que nunca querríais y estoy muy emocionado de poder profundizar en esa faceta de Peter Parker", ha explicado Holland.

"Peter Parker siempre es alguien que mira hacia arriba. Siempre es muy positivo. Siempre dice, 'Puedo arreglar esto. Puedo hacer lo otro', mientras que en esta película, siente que ha dado con algo que lo ha descolocado", ha apuntado el intérprete antes de añadir que, aunque aún no ha visto el filme completo piensa que "es la mejor película de Spider-Man que hemos hecho nunca, no creo que los fans estén listos para lo que viene, porque yo no lo estoy y sé que va a ser brutal".

En esta línea, el actor advirtió durante una entrevista con el medio Entertaiment Weekly que: "Podría decirse que para nosotros es el final de una franquicia". "Creo que si tuviéramos la suerte de seguir profundizando en estos personajes, se mostrarían versiones muy diferentes de ellos", explicó Holland antes de añadir: "Ya no va a ser la trilogía de Homecoming, nos daríamos un tiempo para construir algo diferente y un cambio en el tono de las películas".

Aunque es difícil saber a ciencia cierta a qué se refiere el actor, todo parece apuntar a que los protagonistas de la cinta sufrirán un acontecimiento realmente traumático, quizá la muerte de alguno de ellos, que marcará un punto de inflexión tanto en la saga del trepamuros como para el argumento de No Way Home.

La película, que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre, contará con un elenco confirmado de aliados del héroe arácnido formado por Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei, además de sumarse el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, eso sin mencionar el regreso de Alfred Molina, Jamie Foxx y J.K. Simmons como Doctor Octopus, Electro y J. Jonah Jameson, respectivamente. Aunque Sony y Marvel han preferido guardar silencio al respecto, es también un secreto a voces que Tobey Maguire y Andrew Garfield retomaran sus respectivas versiones del superhéroe.