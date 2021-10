Filtrado el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home: ¿Con Tobey Maguire y Andrew Garfield dentro del Universo Marvel?

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Tal y como ya ocurrió a finales de agosto, cuando una versión sin finalizar del tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) se filtró en la red días antes de su estreno oficial en el CinemaCon, ahora metraje de la segundo avance de la cinta protagonizada por Tom Holland también ha aparecido en redes sociales.

Según informa ComicBook.com, esta supuesta filtración muestra lo que parece ser una versión alternativa inédita y también sin acabar del primer tráiler lanzado oficialmente por Sony Pictures hace solo dos meses. Un adelanto que, hay que recordar, rompió el récord de Vengadores: Endgame como el tráiler más visto acumulando 355,5 millones de de visionados en las 24 horas posteriores s su lanzamiento superando los 289 millones de Endgame.

La supuesta filtración de la nueva cinta de Spider-Man, que tiene efectos especiales incompletos e incluye fragmentos de imágenes que no se muestran en el adelanto oficial, parece legítima, aunque Sony Pictures aún no la ha eliminado. En agosto, los coproductores del filme Sony y Disney actuaron rápidamente para eliminar las filtraciones de baja calidad del tan esperado primer tráiler a medida que se extendía por redes sociales.

El metraje filtrado del tráiler 2 de Spider-Man: No Way Home es corto, de mala calidad y no muestra demasiado, pero parece genuino, ya que muestra una mezcla de nuevas escenas y un ángulo diferente en la escena de la autopista que ya se vio en el primer adelanto. Aunque sin duda una de las imágenes más llamativas es aquella en la que el personaje encarnado por Tom Holland porta la capa mágica de Doctor Strange.

Otra de las imágenes más impactantes de este presunto segundo tráiler es en la que Spider-Man esquiva un rayo azul, lo que aparentemente confirma la presencia de Electro (Jamie Foxx). Su presencia, junto con la de Doctor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde o Sandman viene a confirmar la formación de los Seis Siniestros. De los que no hay rastro es de los otros Spider-Men, ya que los seguidores marvelitas esperaban ver a Andrew Garfield y Tobey Maguire junto a Tom Holland.

Protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx y Benedict Cumberbatch, Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el 17 de diciembre.