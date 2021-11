Tom Holland dice que Spider-Man No Way Home "une tres generaciones" de la saga... ¿con Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Archivo - Spider-Man No Way Home: ¿Filtrados los carteles que confirman a Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland?

Desde hace meses se rumorea que Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) contará con la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, las anteriores encarnaciones cinematográficas del superhéroe que coincidirán en pantalla con el actual Peter Parker, interpretado por Tom Holland. El propio actor ha confirmado que la nueva película del trepamuros marvelita unirá a "tres generaciones" pero, una vez más, ha desmentido la participación de los otros dos intépretes.

"La gente no me cree cuando digo que Maguire y Garfield no volverán. Pero la gente tendrá que creerme en algún momento. Significa mucho para mí. La primera vez que ves a Doctor Strange y al resto de los personajes que regresan es muy emocionante, y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones que se unen", dijo en una entrevista con Total Film.

Además, la estrella dio algunos detalles sobre el filme. "Es oscura y es triste, y va a ser realmente conmovedora. Veréis a los personajes que amáis pasar por cosas por las que nunca desearías que pasaran. Y me emocionó mucho explorar ese lado de Peter Parker", dijo.

"Peter Parker siempre es alguien que está mirando hacia arriba. Siempre es muy positivo. Siempre dice: 'Puedo arreglar esto. Puedo hacer esto'. Mientras que en esta película, siente que ha conocido a su pareja. Él dice: 'No sé qué hacer'. Ese era un aspecto del personaje que nunca había visto antes y estaba muy, muy emocionado de abordarlo", agregó.

El intérprete también reveló que solo ha visto algunos fragmentos de la película, pero confía en que es el mejor proyecto de Spider-Man hasta la fecha. "No he visto la película todavía, pero he visto partes de la película y es el mejor trabajo que hemos hecho. Es la mejor película de Spider-Man que hemos hecho. Realmente no creo que los fans estén preparados para lo que hemos creado. Sé que no estoy listo y sé que va a ser brutal", adelantó.

Spider-Man: No Way Home llega a los cines el 17 de diciembre.