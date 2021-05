La prueba definitiva del regreso de la Mary Jane de Kirsten Dunst en Spider-Man 3: No Way Home

La prueba definitiva del regreso de la Mary Jane original (Kirsten Dunst) en Spider-Man 3: No Way Home

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

A estas alturas, los rumores y supuestas filtraciones de Spider-Man 3: No Way Home que circulan por la red son casi infinitos. La tercera película del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland promete abrir, junto a Doctor Strange 2 y muy posiblemente Loki, las puertas al multiverso, permitiendo el regreso de muchos viejos conocidos de los fans... ¿Incluyendo a Mary Jane de Kirsten Dunst?

La posible aparición de los dos anteriores Spider-Man del cine en No Way Home (Andrew Garfield y Tobey Maguire) parece, en este momento, mucho más que un rumor. Pero el regreso de los dos Peter Parker no está confirmado como sí lo están los retornos de dos de sus némesis: el Electro de Jamie Foxx y el Octopus de Alfred Molina.

Eso significa que casi cualquier personaje de los anteriores filmes tiene la oportunidad de regresar y ahora, la lista completa del casting y el equipo del filme parece confirmar que Dunst también estará en la cinta.

Un fan con ojo de águila se ha fijado en un pequeño pero significativo cambio en la lista de actores de No Way Home en IMDb, en la que Askia Won-Ling Jacob figura como la diseñadora de imagen personal de Ms. Dunst, aparentemente confirmando de manera definitiva el regreso de la actriz como la Mary Jane Watson de la trilogía de Sam Raimi.

📝 @IMDb lists Askia Won-Ling Jacob as Kirsten Dunst's personal costumer for 'Spider-Man: No Way Home'.



Link: https://t.co/M2bz8zdyBm pic.twitter.com/bVtX0jiJxK — Tobey Maguire & Kirsten Dunst News (@MaguireDunst) May 12, 2021

Por supuesto, no es la primera vez que se rumorea el regreso de Dunst en Spider-Man 3, ya que en diciembre se anunció que Sony había llegado a un acuerdo con ella y con Andrew Garfield para la cinta. Pero este nuevo cambio en la ficha de IMDb parece una confirmación definitiva, y más teniendo en cuenta que rara vez Marvel no cumple con las expectativas de los fans.

Spider-Man 3: No Way Home tiene previsto su estreno el 17 de diciembre.