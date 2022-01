¿El Spider-Man de Andrew Garfield en Morbius tras el nuevo retraso?

MADRID, 4 Ene. (CulturaOcio) -

A pesar del éxito de 'Spider-Man: No Way Home', Sony se resiste a lanzar 'Morbius'. La cinta protagonizada por Jared Leto, cuyo estreno estaba previsto para el 28 de enero, pasa ahora a tener como fecha programada de lanzamiento el 1 de abril. Aunque la sexta ola de la pandemia del COVID-19, con la variante Ómicron, parece la razón más plausible, hay fans que han teorizado con la posible irrupción de uno de los Peter Parker del filme de Jon Watts, concretamente el de Andrew Garfield.

Dado el éxito masivo de 'No Way Home', es también lógico que Sony no quiera que el rendimiento en taquilla de 'Morbius' se vea afectado por un estreno previo que se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional.

Si se le suma la sexta ola, que ha provocado el aplazamiento de varias entregas de premios como los Critics Choice Awards o el paso de festivales a versiones on line, se ve lógico que el blockbuster huya a una fecha previsiblemente más apacible, especialmente porque la taquilla de enero no suele ser tan boyante como la de Semana Santa.

Sin embargo, varios fans en Twitter consideran que el retraso de dos meses y cuatro días se debe a que, dada la buena recepción de la reunión de los Hombres Araña de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, ha venido motivo para realizar reshoots que permitan la irrupción de una de las variantes del superhéroe arácnido, concretamente la de Garfield.

Aunque sean muchos los fans ilusionados con esta posibilidad, de momento, no hay ningún indicio de que Sony aproveche este cambio de fecha para introducir a uno de los Spider-Man en el filme protagonizado por Jared Leto, que ahora aspira a ser uno de los blockbusters de primavera.

ok but what if Morbius is delayed to add Andrew Garfield in👀 — Srol (@srolsaysstuff) January 4, 2022

Morbius has been delayed to April First. After recent success of NWH i wouldn’t be surprised if it isn’t a quick reshoot with Andrew Garfield. pic.twitter.com/k6UQdsAFr5 — 🎄Schmittyyy🎄#TASM3 #MakeTASM3 (@TheSchmittyyy) January 4, 2022

It's ok Sony we forgive you, you can make it up to us by putting #AndrewGarfield in the credit scene#morbius #theamazingspiderman pic.twitter.com/FFNevWNZ4Q — Comicodigy (@comicodigy) January 4, 2022

Morbius delayed to put Andrew Garfield in the post credit scene. — Bizarnage (@Bizarnage) January 4, 2022

Sony Pictures trying to get a hold of Andrew Garfield and Tom Hardy to squeeze them into a cameo for Morbius: pic.twitter.com/fAQt5No3wp — Suede Cunningham ⏹️ Misty.mp4 (@MillyBeamen) January 4, 2022

Not to overreact, but if they can get a deal done in time, I can absolutely see them shooting an Andrew Garfield scene in the next three months to put in MORBIUS as a tease. https://t.co/7atLWEm4qe — Preston Moore (He/Him) (@prestoncmoore) January 4, 2022

Just so everyone knows I'll be watching #Morbius for a possible Andrew Garfield cameo only pic.twitter.com/6JBrXUAKBm — Talia (@Talia55334743) January 4, 2022