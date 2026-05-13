Marvel pone fecha a VisionQuest, la "última entrega de la trilogía que comenzó con Bruja Escarlata y Visión" - MARVEL

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Visión ya tiene fecha para su regreso al Universo Cinematográfico Marvel. Paul Bettany, actor que encarna al personaje desde Los Vengadores: La era de Ultrón, ha confirmado que la serie VisionQuest llegará a Disney+ el 14 de octubre de este año y que funcionará como "última entrega de la trilogía que comenzó con Bruja Escarlata y Visión (Wandavision) y continuó con Agatha, ¿quién si no?".

El intérprete, que ha anunciado la fecha de estreno durante la presentación Disney Upfront, ya adelantó en la Comic Con de Nueva York que la serie retomará el desenlace de Wandavision.

En aquel proyecto, la versión blanca de Visión, reconstruida por S.W.O.R.D. como un arma para neutralizar a Wanda Maximoff en Westview, recuperaba todos los recuerdos del Visión original. Tras asumir esa nueva identidad, el personaje pronunció la frase "Soy Visión" y abandonó Westview con rumbo desconocido.

"Lo que es diferente en Visión ahora mismo es que Visión Rojo le dio todos sus recuerdos, incluidos los recuerdos de Westview", explicó Betanny, que también matizó que esa memoria no implica necesariamente una conexión emocional con su antigua identidad.

"Visión Blanco tiene verdaderas dificultades para conectar con ellos. Tiene los recuerdos, pero no tiene las emociones ni los sentimientos, y su recorrido durante la serie trata de su intento por conectar con esos recuerdos y con quién era", añadió el intérprete, que se unió a Marvel Studios en 2008 como la voz de J.A.R.V.I.S. en Iron Man.

En el metraje mostrado en la Comic Con, Visión aparece entrando en una gran mansión donde se encuentra con personificaciones de distintos programas de inteligencia artificial del UCM como J.A.R.V.I.S., E.D.I.T.H. y F.R.I.D.A.Y. Según las crónicas de las imágenes, la secuencia parece desarrollarse dentro de la propia mente de Visión mientras este intenta ordenar recuerdos, emociones y fragmentos de su compleja identidad.

Conviene recordar que la versión del personaje que acompañaba a Wanda en Bruja Escarlata y Visión no era la original, sino una recreación nacida del poder y del dolor de Wanda dentro de la anomalía de Westview. El Visión del UCM murió en Vengadores: Infinity War a manos de Thanos, después de que el Titán Loco arrancara de su frente la Gema de la Mente para completar el Guantelete del Infinito. Esa muerte, sumada al trauma acumulado por Wanda, fue el detonante emocional de los sucesos de Westview.

VISIONQUEST RECUPERARÁ AL OTRO HIJO DE WANDA Y VISIÓN

El reparto de VisionQuest, que tendrá ocho episodios, combina regresos de intérpretes ya vistos en el Universo Cinematográfico Marvel con nuevas incorporaciones. Junto a Bettany, James Spader volverá como Ultrón, villano al que dio vida en la segunda entrega de Vengadores, Faran Tahir como Raza, líder de la célula de los Diez Anillos que secuestró a Tony Stark en Iron Man; y James D'Arcy como J.A.R.V.I.S. tras haber interpretado en Agente Carter Vengadores: Endgame a Edwin Jarvis, la inspiración humana de la inteligencia artificial de Stark.

En cuanto a los nuevos fichajes, Emily Hampshire dará vida a E.D.I.T.H., el sistema de inteligencia artificial creado por Stark y presentado en Spider-Man: Lejos de casa, Orla Brady dará vida a F.R.I.D.A.Y., Todd Stashwick asumirá el papel de Paladín, T'Nia Miller el de Jocasta y Henry Lewis y Jonathan Sayer encarnarán a D.U.M.E. y U, dos de los robots del taller de Stark.

Destaca el fichaje de Ruaridh Mollica como Thomas Shepherd, nombre vinculado en los cómics a Tommy Maximoff, uno de los gemelos de Wanda y Visión que ya apareció de niño en la serie de Bruja Escarlata. Interpretado por Joe Locke, su hermano Billy ya regresó con aspecto adolescente en Agatha, ¿quién si no?.