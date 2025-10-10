Andrew Garfield destroza a los fans de Marvel al hablar de Vengadores: Doomsday

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Por el momento, ni Tom Holland ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield han sido anunciados como parte del reparto de Vengadores: Doomsday, pero eso no ha frenado a los fans para seguir especulando sobre la aparición de uno... o incluso de varias de las variantes de Spider-Man en la cinta de los hermanos Russo. Garfield, por su parte, se ha mostrado tajante respecto a dicha posibilidad.

Respondiendo a diferentes comentarios y cuestiones de los fans en un vídeo para GQ, el intérprete se cruzó con la pregunta de si él y Maguire formarían parte de la quinta entrega de Vengadores. "No, rotundamente no, joder", zanjó con vehemencia.

Por supuesto, de estar involucrado en la cinta, es probable que la respuesta del intérprete fuese la misma, dado el secretismo que rodea a la superproducción, sobre todo en cuanto a posibles y sorprendentes cameos se refiere. No hay que olvidar que, en su momento, Garfield negó por activa y por pasiva tener algo que ver con Spider-Man: No Way Home, película en la que tanto él como Maguire volvían a dar vida a sus versiones del trepamuros, para deleite de los fans.

El pasado mes de enero, el actor también desmintió los rumores que lo situaban en Spider-Man 4: Brand New Day, aunque admitiendo que nadie iba a confiar en lo que dijese.

Por otro lado, el intérprete de cintas como La red social o Hasta el último hombre, no ha cerrado la puerta a volver a encarnar a Peter Parker en un futuro. "Me encantaría volver a interpretar al personaje de alguna manera, pero creo que tendría que ser muy raro", expresó en la Comic Con de Abu Dhabi.

"Creo que me gustaría hacer algo muy extraño, me gustaría hacer algo muy único, y fuera de lo común y sorprendente", continuó explicando Garfield, poniendo el ejemplo de la "libertad creativa" de las películas de animación del SpiderVerse.

Con o sin Peter Parker, lo cierto es que Vengadores: Doomsday ya ha terminado su rodaje, a falta de los casi inevitables reshots, y verá la luz el 18 de diciembre del próximo año. Un año después, el 17 de diciembre de 2027, llegará Vengadores: Secret Wars. Antes de las dos nuevas entregas de la saga grupal, el héroe arácnido volverá a los cines Spider-Man: Brand New Day, que llegará a las salas el 31 de julio de 2026.