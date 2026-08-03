Los spoilers de Spider-Man Brand New Day desatan una pelea y el caos en plena proyección

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ha llenado las salas de cine donde está, literalmente, arrasando. Y es que, más allá del sobresaliente taquillazo, la fiebre por el trepamuros de Marvel, y contra los temidos spoilers, ha desatado el caos en una proyección. Así, lo que comenzó como una trifulca verbal pronto se convirtió en una pelea física en toda regla después de que un espectador comenzara a decir spoilers en voz alta.

Los vídeos del altercado que circulan por redes sociales revelan que el enfrentamiento tuvo lugar en mitad de la proyección. Un internauta relataba en X la supuesta sucesión de los hechos, asegurando que la pelea estalló cuando un espectador que ya había visto la película previamente no paraba de decir a su acompañante lo que iba a ocurrir a continuación.

Al parecer, el hombre hablaba a tal volumen que un grupo de cuatro personas sentado cerca de ellos no pudo evitar escuchar lo que decía. "En un momento dado, los cuatro amigos se enzarzaron en una discusión con él dentro del cine. La pelea se intensificó y empezaron a pegarse, lo que provocó un caos total en toda la sala", relata el usuario de X.

Aunque el vídeo que acompañaba la publicación actualmente no se encuentra disponible, todavía circulan en X clips del altercado que no han sido eliminados.

En ellos, la pelea parece comenzar con un hombre agarrando a otro del cuello. En cuestión de segundos, más gente se une a la trifulca a medida que el griterío va en aumento; todo mientras la película continúa tras ellos.

A fight broke out between Indians at a movie theater in New Delhi during a screening of Spider-Man. 🤦‍♂️🇮🇳 pic.twitter.com/b7vmfBrQka — The Saviour (@TheSaviour) August 2, 2026

Spider-Man: Brand New Day ha registrado el segundo mejor estreno de la historia con 927 millones de dólares recaudados a nivel mundial, situándose tan solo por detrás de Vengadores: Endgame. Unas cifras que auguran un muy desempeño en taquilla para la película protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton, que no tardará en superar la barrera de los 1.000 millones.