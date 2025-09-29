Tom Holland actualiza su estado de salud tras su accidente en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day, que comenzó a principios de agosto en Glasgow, continúa detenido de forma temporal por el accidente que sufrió Tom Holland durante la filmación de una escena de riesgo. A la espera de que se retome la producción, el actor ha tranquilizado a los fans con una actualización optimista sobre su estado de salud prometiendo que está recuperándose.

Holland no se ha pronunciado sobre su mejora de salud en una conversación relacionada con la cuarta entrega del trepamuros, sino de pasada en una publicación de su cuenta de Instagram donde aplaude el éxito de la gala benéfica a la que acudió, precisamente, el fin de semana de su accidente y donde se disculpa por abandonarla de forma prematura por no encontrarse bien: "Siento haberme tenido que ir pronto, pero me encuentro mejor y estoy recuperándome".

El evento benéfico en cuestión se trataba de una gala de The Brother Trust, la fundación de la familia Holland creada en 2017 con el objetivo de aprovechar la visibilidad del actor para recaudar fondos y dar notoriedad a organizaciones benéficas pequeñas o poco conocidas.

"¡Qué noche! Otro gran éxito. The Brothers Trust significa para mí más de lo que podría expresar y quiero agradecer a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. Recaudamos dinero para causas fantásticas y lo pasamos bien haciéndolo", señala Holland en la publicación.

Respecto al accidente de Holland, el intérprete sufrió una conmoción leve el pasado viernes 19 de septiembre tras la que tuvo que ser hospitalizado. El protagonista del filme, cuyo estreno está fijado para el 31 de julio de 2026, recibió el alta en pocas horas tras la evaluación médica, pero se tomó la decisión de pausar el rodaje por precaución. Aunque las grabaciones todavía no se han retomado, las últimas informaciones apuntaron que se paralizaría durante una semana, así que la vuelta a la producción podría estar al caer.

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Holland, Zendaya y Jacob Batalon, que retoman sus personajes como Pater Parker, MJ y Ned, respectivamente, además de Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Ciertos rumores apuntan a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova.

Entre los fichajes que ya figuran en el elenco, pero cuyos papeles todavía están por confirmar, se encuentran también la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano, el actor de Separación, Tramell Tillman, y la estrella de Stranger Things, Sadie Sink.