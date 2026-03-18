Spider-Man "está mutando" en el primer tráiler de Brand New Day con The Punisher, Bruce Banner y varios villanos - SONY PICTURES

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

El 31 de julio llega a los cines Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros interpretado por Tom Holland. Para ir abriendo boca, Marvel y Sony han compartido el esperado primer tráiler del largometraje, que marca una etapa completamente nueva para Peter Parker/Spider-Man. Y es que el héroe se enfrenta, además de a varios y peligrosos villanos, a enormes cambios tanto en el plano emocional... como físico, ya que su ADN "está mutando".

El adelanto arranca desde la herida que dejó Spider-Man: No Way Home en Peter. El héroe contempla, a través de las redes sociales, la vida que MJ y Ned sí han podido construir en el MIT, una posibilidad que él sacrificó con el hechizo final que le pidió a Doctor Strange en No Way Home que borró su identidad de la memoria de todo el mundo.

Esa pérdida es una de los aspectos más importantes del tráiler. "Hola, me llamo Peter Parker. No te acuerdas de mí, pero antes nos conocíamos", ensaya el protagonista el modo de explicar por qué ya no significa nada para quienes antes lo sabían todo de él. "A veces Spider-Man debe hacer lo más difícil, aunque le parta el corazón a Peter Parker", dice Peter en un avance que insiste en su intento de regresar a la vida de antes del hechizo.

Pero Spider-Man: Brand New Day no se limita al drama sentimental. El primer tráiler también muestra un enfrentamiento entre Peter y Frank Castle/The Punisher. El personaje de Jon Bernthal aparece al volante de una furgoneta con la que atropella al trepamuros. "¿Qué haces Frank?, le espeta el trepamuros, momento del adelanto que sugiere que Spider-Man y Punisher ya se conocían anteriormente, aunque hasta la fecha el UCM no ha dejado constancia de ello.

Además, el avance desvela que algo no funciona del todo bien con los poderes de Spider-Man, que acude a Bruce Banner en busca de remedio. "Disculpe, doctor Banner. Necesito su ayuda", indica Spider-Man, pero la respuesta del personaje interpretado por Mark Ruffalo subraya hasta qué punto Peter vuelve a ser un desconocido incluso para los héroes que un día lucharon a su lado. "¿Cómo has dicho que te llamabas?", contesta.

SINOPSIS OFICIAL DE SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY QUE CONFIRMA EL SALTO TEMPORAL

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis oficial de Brand New Day.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el reparto confirmado de Spider-Man: Brand New Day incluye el regreso de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente, así como a Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / El Castigador, Michael Mando como el villano Escorpión y Marvin Jones III como el peligroso Tombstone.

Entre los fichajes más recientes que ya figuran en el elenco, pero cuyos papeles todavía están por confirmar, se encuentran la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano; el actor de Separación, Tramell Tillman; y la estrella de Stranger Things, Sadie Sink.