¿Sadie Sink es Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day? El tráiler aviva la teoría sobre los X-Men y el UCM

¿Sadie Sink es Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day? - SONY PICTURES

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Ya ha salido a la luz el esperadísimo primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el próximo 31 de julio. La cinta, protagonizada por Tom Holland, contará con numerosos rostros conocidos, no solo de anteriores entregas, sino también de otros filmes y series de Marvel. Además, se sabe que presentará multitud de nuevos personajes, como el encarnado por Sadie Sink, que sigue siendo todo un misterio tras su breve aparición en el adelanto.

Desde que se anunciara el fichaje de la estrella de Stranger Things en un papel secreto, las especulaciones al respecto han inundado las redes sociales. Ahora, tras lo que los fans han detectado como el primer vistazo a su personaje en el tráiler, diversas teorías vuelven a cobrar fuerza.

Aunque las imágenes no muestran la cara de Sink, se puede reconocer a la actriz en una figura encapuchada y de espaldas. El personaje en cuestión está vestido con un abrigo largo y sus movimientos, en especial, sus manos elevadas, sugieren que está usando alguna especie de don como controlar la mente de las personas. Y es que, sin duda alguna, el rumor más popular es que la intérprete encarnará a una versión joven de la mutante Jean Grey.

LOS FANS ESTÁN CONVENCIDOS DE QUE SINK ES JEAN GREY

Las reacciones de los fans no se han hecho de esperar, con muchos deteniéndose en analizar lo que desvela el adelanto del personaje de Sink. "La forma en que están ocultando a Sadie Sink... ¡Sí, sin duda es Jean Grey!", expresaba una usuaria de X, antes Twitter, compartiendo imágenes de la actriz en el set de rodaje con la misma indumentaria que parece llevar en el tráiler.

the way they’re gatekeeping sadie sink… yeah she’s definitely jean grey in spider-man: brand new day! pic.twitter.com/GPrMTcNmKy — ‎ً (@softiealiaa) March 17, 2026

"Sadie Sink interpreta a Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day", asegura una publicación, que relaciona esta teoría con otros dos fotogramas del avance, que muestran a alguien esposado a una silla. "Es Jean Grey. Los está controlando", afirma otra, centrándose en una secuencia con unos soldados.

Sadie Sink as Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day pic.twitter.com/29w9mylXgl — The Beyond Reporter (@BeyondReporter_) March 18, 2026

Sadie Sink is Jean Grey lol



She's controlling them pic.twitter.com/R7PFQKt34u — Yellow Minutes (@yellowminutes) March 18, 2026

Si bien la teoría de que Sink interpreta a la poderosa telépata (algo que estaría en línea con el inminente reinicio de los X-Men) parece la más popular, no hay que olvidar que también se ha hablado de la posibilidad de que sea Mary Jane Watson, Gwen Stacy o Firestar. En todo caso, la intérprete no solo tiene un papel en Spider-Man: Brand New Day, sino que formará parte además del elenco de Vengadores: Secret Wars, el gran cierre de la saga del Multiverso que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.