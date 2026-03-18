5 Claves Que Esconde El Tráiler De Spider-Man: Brand New Day: La Mutación, The Punisher, La Mano O El Regreso Hulk - SONY PICTURES

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

El 31 de julio llegará a los cines Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros interpretado por Tom Holland. El primer tráiler del filme, ambientado cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home, presenta a un Peter Parker solitario, entregado por completo a su labor como Spider-Man y enfrentado a una inquietante mutación física.

Incluso en escenas que en apariencia remiten solo al regreso de rostros conocidos o a simples cruces entre personajes del universo Marvel, el metraje siembra pistas que esconden las claves sobre el verdadero alcance del conflicto, las nuevas amenazas que rodean a Peter Parker y el oscuro rumbo que podría tomar su historia.

Estas son 5 grandes revelaciones que esconde el tráiler de Spider-Man: Brand New Day:

PUNISHER NO ES UN ALIADO... Y PETER YA LO CONOCE

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El avance presenta a Punisher al volante de la Battle Van, su emblemática furgoneta de los cómics equipada hasta arriba de armas. En la secuencia, el antihéroe interpretado por Jon Bernthal atropella a Spider-Man sin la menor vacilación, subrayando desde su primera irrupción que entre ambos no parece haber una alianza... pero sí cierta confianza y complicidad.

Lo verdaderamente revelador, sin embargo, no es el enfrentamiento en sí, sino el grado de familiaridad que hay entre ambos, por mucho que se disparen, atropellen o golpeen. "¿Qué haces, Frank?", le espeta con incredulidad Peter a Castle antes de que este segundo abra fuego. "Deja de lloriquear", le responde. La sensación que desprende todo el intercambio es la de un reencuentro entre dos figuras que ya han coincidido antes.

Eso no significa necesariamente que Frank Castle recuerde a Peter Parker como civil, porque el hechizo final de Spider-Man: No Way Home borró al protagonista de la memoria de todo el mundo. Lo que el tráiler sí parece sugerir es que Frank y Spider-Man, como justicieros, ya tenían relación previa dentro del UCM.

SPIDER-MAN ESTÁ MUTANDO

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Ya en el choque con Punisher hay un detalle llamativo. Spider-Man no detecta la furgoneta a tiempo. En condiciones normales, su sentido arácnido debería haberle advertido del peligro con la suficiente antelación como para apartarse. A partir de ahí, el avance redobla esa idea con imágenes de Peter desorientado, sometido a pruebas, desplomándose físicamente y preguntándose qué le está pasando. Todo ello desemboca en varias secuencias en las que su cuerpo parece responder de forma extraña a sus poderes, incluida la aparición de telarañas orgánicas y una especie de capullo del que emerge desconcertado.

Lo relevante aquí es que la película no parece plantear una mera pérdida de habilidades, sino una mutación. De hecho, la sinopsis oficial ya habla de una "evolución física que amenaza su propia existencia", mientras el tráiler subraya que la situación podría ser catastrófica para Peter. "Si el ADN está mutando, podría ser enormemente peligroso", le advierte Bruce Banner. Por el contrario, "para las arañas que sobreviven equivale a una especie de renacimiento".

¿VUELVE EL HULK MÁS SALVAJE?

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En el tráiler, Banner aparece en forma humana. Esto resulta especialmente llamativo porque, en la cronología reciente del UCM, la versión predominante del personaje es la del Profesor Hulk vista en Vengadores: Endgame y reforzada en Abogada Hulka: una fusión estable entre fuerza física (cuerpo de Hulk) y control cognitivo (mente de Banner). No obstante, el hecho de ver al científico como un humano podría indicar que esa estabilidad se ha quebrado, abriendo la puerta al regreso del Hulk más clásico y salvaje en esta historia.

LOS ENCAPUCHADOS DE ROJO, VUELVE LA MANO

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En una escena con una imaginería casi ritual, Peter, sin máscara, aparece arrodillado frente a un grupo numeroso de combatientes vestidos de rojo y armados con espadas. El tráiler no identifica en ningún momento a ese grupo, pero el aspecto de esos guerreros remite con bastante claridad a La Mano, la célebre organización ninja del universo Marvel vinculada a Daredevil. Además, el discurso sobre cambio y renacimiento que acompaña a las imágenes hace que La Mano no solo encaje visualmente, sino también temáticamente.

ESCORPIÓN POR FIN ENTRA EN JUEGO

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Otra de las grandes revelaciones es, por fin, el verdadero desembarco de Escorpión en la saga. El avance muestra el regreso de Michael Mando como Mac Gargan, recuperando así una de las tramas que Marvel había dejado abiertas desde la escena post-créditos de Spider-Man: Homecoming. Casi una década después, Brand New Day parece decidirse al fin a saldar esa deuda pendiente con uno de los villanos más reconocibles del universo de Spider-Man.

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis oficial de Brand New Day.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el reparto confirmado de Spider-Man: Brand New Day incluye el regreso de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente, así como a Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / El Castigador, Michael Mando como el villano Escorpión y Marvin Jones III como el peligroso Tombstone.