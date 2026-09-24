¿Cuándo Se Estrenará Spider-Man 5 Con Tom Holland? Un Acuerdo De Su Director Con Sony Podría Haber Dado La Clave - SONY PICTURES

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Con casi 2.480 millones de dólares recaudados a nivel mundial, y coronada recientemente como la película más taquillera de Estados Unidos y Canadá de la historia, Spider-Man: Brand New Day ha roto un récord tras otro desde su estreno. Y a pesar de que la cinta continúa aún en cartelera, los fans ya empiezan a preguntarse qué planes tienen Marvel y Sony de cara a la quinta entrega del trepamuros de Tom Holland.

Según informa The Hollywood Reporter, Destin Daniel Cretton, el director de Brand New Day, ha firmado un acuerdo por el cual desarrollará, a través de su productora Hisako Films, proyectos para Sony Pictures durante los próximos tres años. El medio señala que, a pesar de no figurar explícitamente en el acuerdo, "en Sony están muy interesados en que Cretton vuelva a ponerse al mando para una secuela de Brand New Day".

Las tres primeras películas de Spider-Man protagonizadas por Holland se estrenaron en 2017, 2019 y 2021 respectivamente, es decir, dejando un intervalo de tan solo dos años entre cada película. Hubo que esperar un poco más para el estreno de Brand New Day, que llegó cinco años después de la anterior entrega de la saga, No Way Home.

Sin embargo, el rotundo éxito de la cuarta cinta de Spider-Man ha convertido a Cretton en un director más que solicitado en el futuro próximo. El cineasta tiene previsto dirigir una película en imagen real de Naruto para Lionsgate, cuyo rodaje arrancará a principios del año que viene, y un reboot de Hawaii 5.0 para Paramount, lo que bien podría mantenerle ocupado durante, al menos, los próximos dos años.

¿CUÁNDO PODRÍA RODARSE SPIDER-MAN 5?

Cretton no estaría disponible para retomar la saga de Spider-Man hasta, al menos, finales de 2027, situando así su hipotético estreno en 2028, como pronto. Cabe recordar que el rodaje de Brand New Day comenzó en agosto de 2025 y concluyó en diciembre, con la cinta estrenándose siete meses después, en julio de 2026.

Por otra parte, el éxito de la película ha reforzado el prestigio de sus dos estrellas protagonistas, Tom Holland y Zendaya. Cabe esperar, por tanto, que ambos, que ya de por sí eran dos de los actores más solicitados del momento, mantengan una agenda bastante apretada próximamente. Sin embargo, una nueva película de Spider-Man bien podría figurar entre sus prioridades dado el enorme éxito de la franquicia.