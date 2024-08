Filtración masiva de Vengadores: Doomsday revela el origen del Doctor Doom de Robert Downey Jr.

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Marvel sorprendió a propios y extraños al anunciar en la pasada Comic-Con de San Diego que Robert Downey Jr. regresaría al UCM como el Doctor Doom. Ahora, nuevas informaciones parecen arrojar más luz sobre cómo encajará el infame villano y archienemigo de Los 4 Fantásticos en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines en mayo de 2026, mientras que su siguiente entrega, Secret Wars, lo hará en mayo de 2027.

Los fans llevan años esperando a que el Doctor Doom irrumpa en el Universo Cinematográfico Marvel. Cinco años después de que Tony Stark/Iron Man se sacrificara con su último aliento para salvar el universo de Thanos y sus huestes en Vengadores: Endgame, Downey Jr. regresa, no como el admirado héroe que una vez fue, sino como el temido y nuevo villano de la franquicia, que contará una vez más con las expertas manos de Joe y Anthony Russo tras las cámaras.

El fichaje del actor se produjo después de que Marvel mostrara el primer tráiler oficial de The Fantastic Four: First Steps en compañía del elenco al completo, lo que, desde entonces, ha llevado a todo tipo de especulaciones sobre cómo encajará Doom en el UCM.

Y, por lo que parece, su origen estará estrechamente ligado al de Los Cuatro Fantásticos. Según ha comentado el insider Daniel Ritchman en su cuenta de Patreon, esta versión del despreciable regente de Latveria vendrá del mismo universo que Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) en la cinta de Matt Shakman, que llegará a los cines el 25 de julio de 2025.

Well according to DanielRPK Downey’s Doom is from the same universe this new Fantastic Four movie is set in. So… he isn’t 616 Doom. Nobody knows exactly what they’re doing yet. Were just assuming it’s a page to page recreation of the 2015 run of Secret Wars. But this is Marvel… — Joe LaBallister (@ComicFilmFreak) August 16, 2024

Es decir, de ser así, significaría que esta versión de Doom, encarnada por Downey Jr., no sería un villano propiamente dicho desde el principio, sino una variante de Stark que no llegó a convertirse en Iron Man, algo que también parece respaldar MyTimeToShineHello en su cuenta de X.

"Doom no es realmente malvado. Piensa que está salvando el Multiverso de las incursiones. A su retorcido parecer, el único modo de conseguir que el Multiverso sobreviva es unificar todos los universos como uno solo (Battleworld) bajo su mando", comenta el insider en su tuit.

Doctor Doom's plan in DOOMSDAY:



Doom isn’t truly evil; he believes he’s saving the Multiverse from incursions. According to his twisted logic, the only way for the Multiverse to survive is to unify all universes in one place (Battleworld) under his rule. He sees this as the sole… pic.twitter.com/KRL5YMSuof — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) August 2, 2024

Lo cierto es que no sería en absoluto de extrañar. Ya desde hace varios meses circulaban rumores de que Downey Jr. interpretaría en Vengadores 5 y 6 a una variante malvada de Stark venida de otra realidad. Pero, además, la idea de que Doom fusione todos los universos, dando lugar a un único mundo gobernado bajo su férrea mano, nace en los cómics de Secret Wars.

En esta historia, publicada por Marvel en 2015, el tirano acaba robándole todo su poder cósmico a los Beyonders, una raza de entidades extradimensionales inmensamente poderosa. Y una vez hubo extraído todos y cada uno de sus inconmensurables poderes, Doom los utilizó para dar forma él mismo al Multiverso, creando un mundo llamado Battleworld.