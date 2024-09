¿Volverá Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata) a Marvel con otro personaje?

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata murió redimiéndose de sus pecados al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Pero morir no significa nada dentro del UCM. Y Elizabeth Olsen podría regresar de entre los muertos para encarnar a un personaje completamente distinto al de Wanda Maximoff en uno de los proyectos más esperados de Marvel: Visión Quest, serie que verá nuevamente a Paul Bettany como el androide vengador.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Muchos esperaban que Wanda hubiese sobrevivido tras destruir el Darkhold en la secuela de Doctor Strange. Sin embargo, Agatha, ¿quién si no?, el spin-off de Wandavision protagonizado por Kathryn Hahn ha confirmado que la poderosa hechicera había muerto.

Esto no significa que la Casa de las Ideas no pueda darle un nuevo rol a Olsen en su universo. Y es que, según ha comentado Alex Pérez de The Cosmic Circus en su cuenta de X, Marvel planea recuperar a la actriz para interpretar un papel muy distinto al de Bruja Escarlata en Vision Quest.

Concretamente, alude a uno que los seguidores marvelitas también conocen muy bien, y es el de Virginia Visión, una sintetizoide que se convirtió en la esposa de Visión y madre de sus retoños en los cómics Marvel.

En esta historia a cargo del guionista Tom King y el dibujante Gabriel Walta, Visión, como ya hiciese Wanda en la serie de Disney+, creó su propia familia. Para lograrlo y dotar a Virginia de una personalidad propia, utilizó una copia de las pautas cerebrales de la Bruja Escarlata, mientras que, para insuflar vida a sus retoños, los gemelos Vin y Vivian, empleó una combinación de las suyas propias y las de Virginia.

No obstante, cuando La Parca, también conocida en el Universo Marvel como Señora Muerte, los atacó dentro de su propio hogar, Vin y Vivian resultaron gravemente heridos, lo que desató la ira de Virginia, quien golpeó a la villana hasta acabar con ella y la enterró en el jardín. Poco después, perdió el interés en seguir viviendo y se autodesconectó.

Por otro lado, esto también explicaría que la Casa de las Ideas quiera, como ya aseguraba recientemente Daniel Ritchman, resucitar a James Spader como Ultrón para un papel de peso en Vision Quest. Después de todo, este implacable androide que se enfrentó a los Vengadores en su segunda entrega es el responsable de dar cuerpo y mente al sintetizoide tanto en el UCM como en las grapas; sea como fuere, toca esperar para averiguarlo.