Venom: Tom Hardy revela cuál de los tres Spider-Man sería el enemigo perfecto

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Venom: El último baile, el filme que pondrá punto y final a la trilogía del simbionte protagonizada por Tom Hardy. Durante la promoción del filme, ha sido el propio Hardy quien, ante las especulaciones sobre su posible futuro enfrentamiento con su histórico enemigo en los cómics, Spider-Man, ha revelado cuál de las versiones cinematográficas de Peter Parker seriá mejor rival.

"Venom es como un gorila, ¿no? Hará lo que tenga que hacer", comentó el actor cuando le preguntaban sobre un hipotética, y muy esperada, lucha entre el simbiónte y el popular héroe trepamuros.

"Creo que sería muy divertido. Creo que Tom Holland es el mejor Spider-Man que se ha interpretado, así que le tengo mucho cariño. Creo que es un gran actor y un gran chico. Yo ya soy un viejo, pero me gustaría trabajar con él", afirmó en declaraciones a Extra TV durante su paso por la alfombra roja en el estreno mundial de la película celebrado en Nueva York.

#Venom: Tom Hardy raves over Tom Holland as "best" Spider-Man and says he wouldn't necessarily met on himself in that fight! 😅👊 Plus, he says there's still "so much more" to do with Venom. #VenomTheLastDance @VenomMovie pic.twitter.com/eIXSRgIFsZ