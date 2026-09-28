Estas son todas las nuevas escenas de Vengadores: Endgame Encore - MARVEL

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame Encore ya está en los cines y esta versión del filme de 2019 de los hermanos Russo incluye varias escenas adicionales que, además, conectan directamente con Doomsday. Pero la pregunta que inevitablemente muchos se hacen ya es la de... ¿cuántas secuencias extra contiene la película?

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En concreto, Endgame Encore cuenta con cuatro escenas nuevas en su metraje que fueron rodadas durante la producción de Doomsday y se han añadido a esta nueva versión de la cinta con la intención de conectarla con las dos grandes historias de la franquicia vengadora.

Estas son todas las nuevas escenas que incluye la película en sus cuatro minutos adicionales.

LOKI IRRUMPE EN EL HOGAR DE STEVE ROGERS Y PEGGY CARTER

La primera de estas nuevas escenas se produce durante el romántico baile de Steve Rogers (Chris Evans) y Peggy Carter (Hayley Atwell) al final del filme. Instantes después, alguien llama a su puerta: Loki (Tom Hiddleston), quien lleva su uniforme de la TVA, con la intención de hablar con Steve. Además, el hermanastro de Thor (Chris Hemsworth) aparece en otra secuencia junto a Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero), Ouroboros (Ke Huy Quan) y Miss Minutes (Tara Strong).

DOOM RECLUTA A HULK

Bruce Banner (Mark Ruffalo) es el centro de atención en otra de las escenas. En ella revela frente a una cámara que se encuentra recluido por decisión propia y aislado en un complejo militar tras sufrir su primer incidente en una década, desde que consiguió no transformarse en Hulk, en referencia a los eventos de Spider-Man: Brand New Day.

Poco después, los sistemas del laboratorio comienzan a fallar y, ante Bruce, aparece una misteriosa figura que asegura haber venido a recogerlo y, aunque no llega a mostrar en ningún momento su rostro, se trata del Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

MOBIUS Y EL COLAPSO DEL MULTIVERSO MARVEL

Otra de las escenas adelanta directamente el comienzo de Vengadores: Doomsday al regresar a la TVA. Mobius (Owen Wilson) acude a su puesto de trabajo como cualquier otro día. Poco después, Miss Minutes recibe a Mobius y al resto de agentes, pero pronto descubren que los universos 10005, el de los X-Men de Fox, y 1127 están colisionando en una incursión y atacándose con misiles.

O.B. (Ke Huy Quan) advierte que una Tierra intenta destruir a la otra para sobrevivir y las incursiones se multiplican rápidamente y llegan a afectar a miles de mundos, mientras la TVA no puede hacer nada para detenerlas.

DOOM FORJA SU MÁSCARA

La última de las nuevas escenas aparece al final de los créditos de Endgame Encore, recuperando el misterioso sonido metálico que se escuchaba en los últimos instantes de Endgame. En la versión original de la película, los fans descubrieron que se trataba del sonido de Iron Man cuando Tony Stark forjaba su armadura. Ahora, las nuevas imágenes del filme muestran al Doctor Doom forjando su máscara mientras se escucha el mismo sonido, estableciendo así un paralelismo entre los orígenes de ambos personajes, interpretados por Robert Downey Jr.