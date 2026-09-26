Las escenas post-créditos de Vengadores Endgame: Encore confirman el regreso de cinco personajes en Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores Endgame: Encore llega este 25 de septiembre a los cines y, tal y como prometió Marvel, sus nuevas escenas post-créditos conectarán directamente con Doomsday, cuyo estreno esta previsto para el 18 de diciembre. Estas secuencias, que se han filtrado justo antes de su aterrizaje en las salas, permiten deducir que cinco de los personajes que aparecen en ellas volverán para unirse a la lucha contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Una de las escenas revela que Bruce Banner (Mark Ruffalo) ha sido trasladado a una base militar subterránea, donde aparece una misteriosa figura cuya identidad no llega a revelarse, pero se intuye que se trata de Doom.

La ausencia del actor que da vida a Hulk en el UCM fue una de las más sonadas cuando en 2025 Marvel anunció el elenco de Doomsday, pero esta secuencia parece confirmar su regreso en la cinta.

Otra de las escenas post-créditos de Endgame: Encore revela que la Autoridad de Variación Temporal (o TVA por sus siglas en inglés) tendrá un un papel clave en la Doomsday, supervisando las incursiones y la guerra multiversal. Así, Owen Wilson, Ke Huy Quan y Eugene Cordero debutarán en el UCM retomando sus papeles como los agentes Mobius, O.B. y Casey, respectivamente, en la serie de Loki.

Además, en la secuencia post-créditos también puede escucharse la voz de Tara Strong como Miss Minutes, la inteligencia artificial que asesora a la Autoridad de Variación Temporal, anticipando así su aparición en Doomsday.

LA AUTORIDAD DE VARIACIÓN TEMPORAL SERÁ CLAVE EN DOOMSDAY

La TVA apareció en la serie de Loki como una organización encargada de gestionar las perturbaciones en el multiverso. La última vez que alguien de esta institución apareció en el UCM fue en Deadpool y Lobezno, con Paradox (Matthew Macfadyen) actuando al margen de sus competencias para intentar destruir líneas temporales.

A tres meses del estreno de Doomsday, sigue sin estar confirmada la aparición de algunos personajes míticos del UCM, si bien tanto rumores como diversas filtraciones parecen sugerir que la cinta no solo incluirá a aquellos cuyo fichaje está confirmado oficialmente. Es el caso de personajes como Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), Ojo de Halcón (Jeremy Renner), Capitana Marvel (Brie Larson), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) o Spider-Man (Tom Holland), entre otros muchos.