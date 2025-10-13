Sigourney Weaver ya negocia su regreso como Ripley a la saga Alien

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Sigourney Weaver, rostro indeleble de Alien desde 1979, interpretó por última vez a la icónica teniente Ripley en Alien: Resurrección, película estrenada en 1997. Veintiocho años después de aquella aparición, la actriz ha revelado que, después de leer un borrador "realmente bueno" de una historia protagonizada por su personaje, se ha reunido con Disney para explorar su posible regreso a la saga.

"[El productor de Alien] Walter Hill es un gran amigo mío, y ha escrito 50 páginas sobre dónde estaría Ripley ahora y son extraordinarias. No sé si va a ocurrir, pero he tenido una reunión con Fox o Disney...", explica la intérprete en la New York Comic-Con, donde añade que, si bien es cierto que "nunca he sentido la necesidad [de retomar el papel]", el texto que ha leído le ha hecho cambiar de parecer: "Creo que es un primer bloque de 50 páginas muy sólido, estoy pensando en trabajar con Walter para ver cuál sería el resto de la historia".

La estrella de otras sagas como Cazafantasmas o Avatar también ha dado breves pinceladas sobre el tono de la hipotética nueva entrega de la saga creada por Ridley Scott, calificándola como "un Alien muy diferente": "Lo que ha escrito Walter me parece muy cierto, muy relacionado con una sociedad que encarcelaría a alguien que ha intentado ayudar a la humanidad, pero que para ellos es un problema, así que la tienen como apartada. No iría de huir por los conductos de ventilación, sería un Alien muy diferente y con un guion realmente bueno".

Además, la protagonista de otros populares títulos de ciencia ficción como Avatar, promete que el libreto, además de una buena historia, es fiel a la esencia de Ripley: "Me encanta lo que ha hecho con el personaje. Capta de verdad su fuerza, su rabia y su sentido del humor. Es sorprendentemente difícil escribir a Ripley, todo el mundo te hace sonar como una profesora de gimnasia, pero Walter lo tiene".

La posible vuelta de Ripley llega en un momento donde la franquicia Alien vuelve a despertar el interés del público tras el éxito tanto de Alien: Romulus, película sobre la que ya se trabaja en una secuela, y Alien: Planeta Tierra, serie creada por Noah Howley que la propia Weaver calificó de "fascinante": "Ha elevado a otro nivel algunos de los temas que siempre han estado presentes en la saga Alien, y creo que está brillantemente interpretada y realizada".

Hace una década, el director de Distrito 9, Neill Blomkamp, ya trató de estrenar un proyecto de Alien protagonizado por Weaver con un argumento que reescribía la continuidad de la franquicia posterior a Aliens. El largometraje quedó aplazado y finalmente descartado: Ridley Scott llegó a declarar en 2017 que "nunca iba a suceder" y el propio Blomkamp lo dio por "totalmente muerto" poco después.

Tras morir en an Alien 3, Alien: Resurreción, ambientada 200 años después de su predecesora, revive a Ripley colocándola a partir de restos biológicos, dando lugar a Ripley 8, un híbrido humano/xenomorfo con memoria parcial, fisiología alterada y vínculo empático con la especie alienígena.