9 Cosas Que Hay Que Saber Antes De Ver Alien: Romulus

Desde que un aterrador xenomorfo irrumpiera por primera vez en la gran pantalla, marcando a toda una generación con el estreno de Alien, el octavo pasajero en 1979, la icónica saga iniciada por Ridley Scott no ha hecho más que crecer. Alien: Romulus, que llega a los cines este jueves 15 de agosto es ya la novena cinta de la franquicia y promete insuflarle nueva vida.

El filme está dirigido por Fede Álvarez, responsable de películas de terror como No respires o el remake de Posesión infernal (Evil Dead) y aunque el cineasta dejó claro que Alien: Romulus podía verse como un spin-off independiente, sin necesidad de conocer el resto de la saga, lo cierto es que no deja de estar íntimamente ligada a ella. Sin duda, los fans disfrutarán mucho más del filme conociendo los antecedentes, por lo que conviene recordar algunos puntos clave.

Lo primero que hay que saber es que Alien: Romulus está ambientada en el año 2142, 20 años después de los eventos de Alien, el octavo pasajero y 37 años antes de los de Aliens: El regreso. Así, la nueva cinta ocupa un lugar claro en la cronología de la saga, funcionando como precuela y secuela al mismo tiempo.

Al ambientarse años después de Alien, el octavo pasajero, cabe la posibilidad de que Alien: Romulus incluya referencias a lo ocurrido en dicho filme, por lo que no estaría de más revisitarlo para poder cogerlas al vuelo.

La película de Scott seguía a la tripulación de la nave Nostromo, y en particular a Ellen Ripley (Sigourney Weaver), en su viaje de regreso a la Tierra. Sin embargo, al recibir una extraña comunicación, la nave aterriza en un planeta desconocido, donde una criatura alienígena se aferra a uno de los tripulantes y va dando caza al resto, siendo finalmente Ripley la única superviviente de la masacre y la que consigue deshacerse del xenomorfo, expulsándolo al espacio.

La novena entrega de la saga tiene un gran reto por delante y es que ningún filme posterior parece haber superado a los dos primeros. Es por eso que el rumbo que ha tomado Álvarez ha sido el de recuperar la esencia de la cinta original, centrándose en el terror de la caza en un espacio claustrofóbico como una nave espacial.

