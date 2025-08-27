Alien: Planeta Tierra responde al fin uno de los mayores misterios de la franquicia

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra continúa su andadura en Disney+ y en su cuarto episodio, la ficción ha ofrecido una información clave para la franquicia. Desde la cinta original de Ridley Scott, uno de los grandes misterios de la saga lo ha constituido una compañía especialmente interesada en los xenomorfos, la Weyland-Yutani. Ahora, la serie de Noah Hawley no solo ha revelado que la empresa tiene competencia en la Tierra, sino que además ha dado a conocer los nombres de otras cuatro poderosas compañías.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ya en los primeros compases del capítulo 1 de Alien: Planeta Tierra, quedaba establecido que el mundo estaba gobernado por cinco compañías. En la escena en cuestión, un miembro de la tripulación del USCSS Maginot trataba de explicarle a otro más joven "quién controla qué" en la Tierra. No obstante, en esa ocasión solo se mencionaban tres compañías: Weyland-Yutani, que es para la que trabajan y que controla "América del Norte y del Sur", además de Marte y Saturno; Dynamic, que por lo visto tiene la Luna y Prodigy, la más nueva de las cinco compañías, fundada por Boy Kavalier.

La serie se centra especialmente en Prodigy, responsable de la creación de híbridos, sintéticos con mentes humanas (en particular, mentes de niños). Cuando el USCSS Maginot se estrella en una de las ciudades controladas por la empresa de Kavalier, este decide reclamar todo lo que hay en su interior, llevándose a los especímenes alienígenas a su propia isla y enemistándose con Weyland-Yutani.

En el cuarto episodio de la ficción, vuelve a salir a relucir el tema de "las cinco" cuando Rizos le pregunta a Hermit al respecto y, esta vez, la ficción ofrece mayor información, revelando todos los nombres. "Antes había algo llamado gobiernos, la gente votaba para elegir a quienes tenían que tomar decisiones. No funcionó. Así que cinco corporaciones tomaron el control y por lo visto lo arreglaron todo. Ahora colaboran gestionando las cosas", explica el hermano de Wendy.

"Prodigy, Weyland-Yutani, Threshhold, Dynamic y Lynch", enumera entonces el personaje encarnado por Kit Young, mencionando por primera vez las cinco compañías. Aunque por el momento es poco lo que se sabe de la mayoría de estas empresas y cómo gobiernan la Tierra, es posible que la ficción acabe explorándolo en próximos episodios, ya que, tal y como vaticina Hermit, podría ser que las cinco se deban reunir pronto debido al conflicto entre Prodigy y Weyland-Yutani.