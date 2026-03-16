Iron Man y Capitán América se reencuentran en los Oscar 2026: el prólogo de la guerra en Vengadores Doomsday

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. y Chris Evans han protagonizado uno de los momentos más comentados de la 98.ª edición de los premos Oscar. Los dos actores, iconos del Universo Cinematográfico de Marvel como Iron Man y Capitán América respectivamente, compartieron escenario en en el Dolby Theatre de Los Ángeles por primera vez fuera de un evento de la franquicia, generando una auténtica explosión de nostalgia entre los fans... y expectación por lo que está por venir en Vengadores: Doomsday.

La pareja subió al escenario para presentar los premios a mejor guion adaptado, que para Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, y mejor guion original, que ganó Ryan Coogler por Los pecadores, y su intervención pronto derivó en toma y daca cómico que arrancó carcajadas del público.

Evans interrumpió a Downey mientras este hablaba sobre la importancia del guion para preguntarle qué le había regalado por el 14º aniversario de la primera película de Los Vengadores. Evans reveló que le había entregado una copia firmada del guion original de la película, mientras que Downey, fingiendo haberlo olvidado, le devolvió su resguardo del aparcacoches admitiendo: "No lo he pensado bien, voy a necesitar que me lo devuelvas".

Robert Downey Jr. and Chris Evans assemble again at this year's #Oscars...14 years after The Avengers hit theaters. pic.twitter.com/gcepuweyXb — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 16, 2026

Los guiños no terminaron ahí. Cuando llegó el momento de presentar a los candidatos al mejor guion original, Downey sacó unos calzoncillos con brillantes que, aseguró, Channing Tatum lució en Magic Mike, ante la divertida respuesta del propio Tatum, que encarna a Gámbito en el UCM y está también confirmado para Vengadores: Doomsday, desde el patio de butacas, que gritó que los necesitaría "más tarde para un trabajo".

DOWNEY JR., DE VERDE DOOM

Y más allá del humor y la complicidad entre las estrellas, también fue llamativa la elección de vestuario de ambos actores: Downey lució una elegante chaqueta verde oscuro -en clara alusión a su próximo papel en Marvel, donde ya no será Iron Man sino el villano Doctor Doom-, mientras que Evans eligió un traje de Giorgio Armani azul marino, con resonancias al uniforme del Capitán América, a quien volverá a dar vida en Vengadores: Doomsday.

Dirigida por los hermanos Russo, la que será quinta entrega de la saga Vengadores tiene previsto su estreno mundial el 18 de diciembre de 2026, con un reparto masivo que incluye también a Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Florence Pugh, Sir Ian McKellen, Tenoch Huerta, Sir Patrick Stewart, Paul Rudd, Tom Hiddleston o Vanessa Kirby, entre otros.