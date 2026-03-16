¿Dónde Ver Las Películas Ganadoras De Los Oscar 2026? - CONTACTO

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Una batalla tras otra se ha coronado como la gran triunfadora de la 98.ª edición de los premios Oscar. Dirigida por Paul Thomas Anderson, la cinta se ha hecho con seis galardones, incluyendo mejor película y mejor dirección. Los pecadores de Ryan Coogler ha sido la segunda cinta más premiada, sumando cuatro galardones y con Michael B. Jordan alzándose como mejor actor protagonista.

Junto a Hamnet de Chloé Zhao, que vio la luz en cines el pasado mes de enero, algunas de las películas premiadas continúan disponibles en cartelera y podrían tener un nuevo impulso en salas tras su triunfo en los premios de la Academia.

Además, para aquellos que se animen a descubrir (o revisitar) las cintas ganadoras en esta edición de los Oscar, la gran mayoría de ellas ya están disponibles en streaming. A continuación, dónde ver las películas premiadas en los Oscar 2026:

UNA BATALLA TRAS OTRA

Disponible en cines y en HBO Max y Movistar Plus+.

La cinta de Paul Thomas Anderson fue la gran triunfadora de esta edición al hacerse con seis galardones, incluyendo mejor película, mejor dirección y anotándose además el primer Oscar de la historia al mejor casting, que fue para Cassandra Kulukundis.

LOS PECADORES

Disponible en cines y en HBO Max y Movistar Plus+.

La cinta de Ryan Coogler, que partía como la más nominada de la noche, y de la historia de los Oscar, se ha hecho con tan solo cuatro de las 16 estatuillas a las que optaba. No obstante, entre ellas se encuentra uno de los principales galardones: el de mejor actor protagonista, que se llevó Michael B. Jordan.

HAMNET

Disponible en cines y en alquiler en Apple TV, Filmin, Prime Video y Rakuten TV.

Jessie Buckley, la gran favorita en la categoría de mejor actriz, cumpló con los pronosticos y se hizo con el galardón gracias a su interpretación de Agnes, la esposa de William Shakespeare. Fue el úñnico Oscar que se llevó la película dirigida por Chloé Zhao y basada en la novela homónima de Maggie O'Farrell, que estaba nominada a ocho premios.

WEAPONS

Disponible en HBO Max y Movistar Plus+.

El galardón a mejor actriz de reparto que se anotó Amy Madigan fue también el único premio de Weapons. La intérprete cautivó al público con su papel como la inquietante tía Gladys en Weapons, cinta de terror dirigida por Zach Cregger.

VALOR SENTIMENTAL

Disponible en cines.

Valor sentimental se ha convertido en el primer título noruego en lograr el Oscar a mejor película internacional. No obstante, este fue el único galardón con el que se hizo la cinta de Joachim Trier, que contaba con otras seis nominaciones, entre ellas, a mejor película.

FRANKENSTEIN

Disponible en Netflix.

La reinvención del clásico de Mary Shelley a cargo de Guillermo del Toro acabó la noche con tres premios Oscar: mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejor diseño de producción.

LAS GUERRERAS K-POP

Disponible en Netflix.

El Oscar a la mejor película de animación fue para el fenómeno de Netflix Las guerreras K-pop. Además, la película también se llevó el premio a la mejor canción original por el tema Golden.

F1: LA PELÍCULA

Disponible en cines y en Apple TV.

El filme protagonizado por Brad Pitt se hizo con el Oscar a mejor sonido, galardón al que también optaba la española Sirat por el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas. En todo caso, y a pesar de finalmente no haberse hecho con el premio, las tres ya han hecho historia al conseguir la primera nominación para un equipo íntegramente femenino.

MR. NOBODY CONTRA PUTIN

Dispobible en Filmin y Movistar Plus+.

El filme de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin se ha hecho con el Oscar a mejor documental. En él, un profesor ruso documenta en secreto la transformación de la escuela de su ciudad en un centro de reclutamiento de guerra durante la invasión de Ucrania.

AVATAR: FUEGO Y CENIZA

Disponible en cines.

La tercera entrega de la taquillera saga creada por James Cameron, que continúa aún en cartelera, se ha alzado con el Oscar a mejores efectos especiales.