Oscar 2026: Lista completa de ganadores con Una batalla tras otra y Los pecadores como triunadoras

Oscar 2026: Lista completa de ganadores y premiados - CONTACTO

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

El Dolby Theater de Los Ángeles acogió la 98.ª edición de los premios Oscar en una gala que volvió a estar conducida por Conan O'Brien y en la que 'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora.

El filme de Paul Thomas Anderson se alzó con seis premios, incluyendo mejor película y mejor dirección. 'Sirat', la cinta española de Oliver Laxe que optaba a los premios a mejor película internacional y mejor sonido, se fue finalmente de vacío. La otra gran triunfadora fue 'Los pecadores' que logró cuatro premios, entre ellos el Oscar mejor actor para Michael B. Jordan.

Esta es la lista completa de ganadores, actualizada en directo, de la 98.ª edición de los premios Oscar:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Madigan - Weapons

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Las guerreras k-pop

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

The girl who cried pearls

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Kate Hawley por Frankenstein

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein

MEJOR CASTING

Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra

MEJOR CORTOMETRAJE

Los cantores rusos

Dos personas intercambiando saliva

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn por Una batalla tras otra

MEJOR GUION ADAPTADO

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

MEJOR GUION ORIGINAL

Ryan Coogler por Los pecadores

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y ceniza

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Todas las habitaciones vacías de Joshua Seftel

MEJOR DOCUMENTAL

Mr. Nobody contra Putin de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Ludwig Göransson por Los pecadores

MEJOR SONIDO

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta por F1: La película

MEJOR MONTAJE

Andy Jurgensen por Una batalla tras otra

MEJOR FOTOGRAFÍA

Autumn Durald por Los pecadores

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Valor sentimental (Noruega)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Golden - Las guerreras k-pop

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR

Michael B. Jordan por Los pecadores

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley - Hamnet

MEJOR PELÍCULA

Una batalla tras otra