Oscar 2026: Lista completa de ganadores con Una batalla tras otra y Los pecadores como triunadoras

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -
El Dolby Theater de Los Ángeles acogió la 98.ª edición de los premios Oscar en una gala que volvió a estar conducida por Conan O'Brien y en la que 'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora.
El filme de Paul Thomas Anderson se alzó con seis premios, incluyendo mejor película y mejor dirección. 'Sirat', la cinta española de Oliver Laxe que optaba a los premios a mejor película internacional y mejor sonido, se fue finalmente de vacío. La otra gran triunfadora fue 'Los pecadores' que logró cuatro premios, entre ellos el Oscar mejor actor para Michael B. Jordan.
Esta es la lista completa de ganadores, actualizada en directo, de la 98.ª edición de los premios Oscar:
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Amy Madigan - Weapons
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Las guerreras k-pop
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
The girl who cried pearls
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Kate Hawley por Frankenstein
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein
MEJOR CASTING
Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra
MEJOR CORTOMETRAJE
Los cantores rusos
Dos personas intercambiando saliva
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Sean Penn por Una batalla tras otra
MEJOR GUION ADAPTADO
Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
MEJOR GUION ORIGINAL
Ryan Coogler por Los pecadores
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y ceniza
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Todas las habitaciones vacías de Joshua Seftel
MEJOR DOCUMENTAL
Mr. Nobody contra Putin de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL
Ludwig Göransson por Los pecadores
MEJOR SONIDO
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta por F1: La película
MEJOR MONTAJE
Andy Jurgensen por Una batalla tras otra
MEJOR FOTOGRAFÍA
Autumn Durald por Los pecadores
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
Valor sentimental (Noruega)
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Golden - Las guerreras k-pop
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
MEJOR ACTOR
Michael B. Jordan por Los pecadores
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley - Hamnet
MEJOR PELÍCULA
Una batalla tras otra