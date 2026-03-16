Oscar 2026: Lista completa de ganadores con Una batalla tras otra y Los pecadores como triunadoras

Oscar 2026: Lista completa de ganadores y premiados
Oscar 2026: Lista completa de ganadores y premiados - CONTACTO
Cultura Ocio
Actualizado: lunes, 16 marzo 2026 5:25
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   MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

   El Dolby Theater de Los Ángeles acogió la 98.ª edición de los premios Oscar en una gala que volvió a  estar conducida por Conan O'Brien y en la que 'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora.

El filme de Paul Thomas Anderson se alzó con seis premios, incluyendo mejor película y mejor dirección. 'Sirat', la cinta española de Oliver Laxe que optaba a los premios a mejor película internacional y mejor sonido, se fue finalmente de vacío. La otra gran triunfadora fue 'Los pecadores' que logró cuatro premios, entre ellos el Oscar mejor actor para Michael B. Jordan.

   Esta es la lista completa de ganadores, actualizada en directo, de la 98.ª edición de los premios Oscar:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

   Amy Madigan - Weapons

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

   Las guerreras k-pop

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

   The girl who cried pearls

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

   Kate Hawley por Frankenstein

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

   Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein

MEJOR CASTING

   Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra

MEJOR CORTOMETRAJE

   Los cantores rusos

   Dos personas intercambiando saliva

MEJOR ACTOR DE REPARTO

   Sean Penn por Una batalla tras otra

MEJOR GUION ADAPTADO

   Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

MEJOR GUION ORIGINAL

   Ryan Coogler por Los pecadores

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

   Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

   Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y ceniza

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

   Todas las habitaciones vacías de Joshua Seftel

MEJOR DOCUMENTAL

   Mr. Nobody contra Putin de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

   Ludwig Göransson por Los pecadores

MEJOR SONIDO

   Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta por F1: La película

MEJOR MONTAJE

   Andy Jurgensen por Una batalla tras otra

MEJOR FOTOGRAFÍA

   Autumn Durald por Los pecadores

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

   Valor sentimental (Noruega)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

   Golden - Las guerreras k-pop

MEJOR DIRECCIÓN

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR

   Michael B. Jordan por Los pecadores

MEJOR ACTRIZ

   Jessie Buckley - Hamnet

MEJOR PELÍCULA

   Una batalla tras otra

  

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