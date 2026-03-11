Mando y Baby Yoda vs los gemelos Hutt en el nuevo avance de The Mandalorian y Grogu - LUCASFILM

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

The Mandalorian y Grogu aterrizará en los cines el próximo 22 de mayo. Entretanto, un nuevo avance del filme de Jon Favreau muestra a Mando (Pedro Pascal) y su inseparable compañero de fatigas Baby Yoda, enfrentándose a los gemelos Hutt.

"Eh, los botones no se tocan", le avisa Mando a Grogu, compungido mientras intenta que su nave arranque al inicio del adelanto. Acto seguido las imágenes revelan una escena en la que el cazarrecompensas mandaloriano pregunta a un comerciante callejero por un Hutt, ante lo cual el alien cierra a toda prisa su puesto ambulante.

"Se trata de prevenir otra guerra", advierte instantes después en una escena la coronel Ward (Sigourney Weaver), de la Alianza Rebelde antes de dar paso a una emocionante secuencia en la que Mando y Grogu se encuentran cara a cara con los gemelos Hutt. "Sufrirás y después será su turno, le suelta una de las gigantesca y despreciables criaturas al mandaloriano visiblemente preocupado y esperando el momento de atacar.

Es entonces cuando el avance muestra a Baby Yoda montando en un landspeeder como el de Luke Skywalker y a Mando luchando con una espada en la arena de batalla contra un Hutt, el cual empuña una afilada hacha y sea posiblemente, Rotta, el hijo de Jabba el Hutt.

En ese momento se produce una escena en la cual, Mando y Grogu también se enfrentan juntos a un colosal y monstruoso ser alienígena.

"El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu", reza la sinopsis oficial de la película ambientada después de la tercera temporada de The Mandalorian.

Dirigida por Favreau y coescrita junto a Dave Filoni, nuevo presidente de Lucasfilm, la película cuenta además con el fichaje de Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt, presentado originalmente en Star Wars: The Clone Wars.