¿Ha sido The Flash el último clavo del ataúd de la Wonder Woman de Gal Gadot?

¿Ha Sido The Flash El Último Clavo El Ataúd De La Wonder Woman De Gal Gadot?

¿Ha Sido The Flash El Último Clavo El Ataúd De La Wonder Woman De Gal Gadot? - WARNER BROS.

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Tras su debut en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, Gal Gadot encarnó a Diana Prince en la película de 2017 Wonder Woman, rol que retomó en 2020 en la secuela Wonder Woman 1984. Pese a que estaba previsto que la saga continuara, el futuro de Gadot en DC es incierto tras los cambios internos que ha sufrido el estudio.

El año pasado, DC fichó a James Gunn y Peter Safran como codirectores ejecutivos del estudio. The Hollywood Reporter ha revelado que el final de The Flash fue modificado varias veces, una decisión que habría afectado al futuro de Gadot.

En la película, el personaje de Ezra Miller se reúne con Batman, pero inicialmente estaba previsto que se reuniera con Supergirl (Sasha Calle), Superman (Henry Cavill) y Wonder Woman. En el caso de Gadot, este cameo habría preparado el terreno para las próximas aventuras de su personaje, pero su ausencia parece confirmar los rumores de cancelación de Wonder Woman 3.

El final de The Flash se filmó en septiembre de 2022 con Miller, Cavill, Gadot, Calle y Michael Keaton (Batman), y en ese momento todavía seguía en pie Wonder Woman 3. En diciembre de ese mismo año, The Hollywood Reporter reveló que Wonder Woman 3 "no iba a seguir adelante", llegando incluso a afirmar que el filme "se daba muerto".

A esto se sumaron los rumores de que Patty Jenkins, directora de la saga, tuvo diferencias con Warner Bros. sobre la dirección de esta tercera película, llegando incluso a decir que el estudio no entendía al personaje. Jenkins incluso publicó un extenso comunicado en el que achacaba la cancelación de la cinta a la reestructuración de DC.

"Cuando comenzaron los rumores sobre que Wonder Woman 3 nunca se iba a hacer, la atractiva historia falsa de clickbait de que fui yo quien mató el proyecto o se alejó de él comenzó a extenderse. Esto simplemente no es cierto. Nunca me alejé. Estuve abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en ese momento. DC está sumida en unos cambios que tienen que hacer, por lo que entiendo que estas decisiones son difíciles actualmente", declaró la realizadora entonces.

The Hollywood Reporter también reveló en diciembre que había una película de Crisis en Tierras Infinitas en las primeras etapas de desarrollo. Gadot habría dado vida a Wonder Woman en el proyecto, que aparentemente también fue descartado tras la reestructuración de DC.

El único proyecto relacionado con Wonder Woman que sigue en pie es Paradise Lost, serie ambientada en Themyscira. Sin embargo, la historia se desarrollará antes del nacimiento de Diana Price, lo que parece descartar la participación de Gadot.

Pese a que los rumores apuntan a que Gadot no ha abandonado definitivamente el Universo DC, por el momento parece poco probable que la actriz vuelva a dar vida a Wonder Woman en el futuro cercano.