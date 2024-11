Nuevo avance de la serie de Spider-man que se estrenará en 2025

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

Quedan apenas dos meses para el estreno de la serie de animación Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Pero, antes de que el trepamuros se deje caer en Disney+ el 29 de enero de 2025, este ya ha hecho una gran aparición en el popular desfile del día de Acción de Gracias de Macy's para promocionar la ficción.

"Abriéndose paso con sus redes por Nueva York llega el globo de Spider-Man. Y no os perdáis la nueva serie de Marvel Animation", comienza el vídeo que la cuenta oficial del superhéroe marvelita ha subido a X (antes Twitter), mostrando la enorme y flotante figura. Así, Spider-Man, que llevaba ausente del famoso desfile desde hacía una década, ha vuelto al mismo aprovechando para promocionar la nueva serie.

Acto seguido, las imágenes del desfile dan paso al Spider-Man de la animación, mirando a la cámara como si estuviese retransmitiendo en directo y en sus redes sociales y animando a sus seguidores a darle un "me gusta" y suscribirse. De fondo, se distinguen los familiares compases del clásico tema del héroe en 1960, aunque con un toque moderno, lo que ya indica el tono que tendrá la serie.

Swinging in from the #MacysParade!



See Spider-Man return to the parade for the first time since 2014 and check him out next year in Marvel Animation's all new series #YourFriendlyNeighborhoodSpiderMan, premiering January 29 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZbI8HU6d2E