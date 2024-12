Revelado el futuro de Daredevil en el Universo Marvel

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

Charlie Cox volverá a encarnar Matt Murdock en Daredevil: Born Again, que llegará a Disney+ el 5 de marzo de 2025 y funcionará como una continuación de la ficción que el actor ya protagonizara para Netflix. La serie no supondrá el debut del personaje en el UCM, puesto que el personaje ya ha aparecido en Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Abogada Hulka y Echo, pero sí será la primera producción de la franquicia centrada en el diablo de Hell's Kitchen... que incrementará exponencialmente su importancia dentro del la franquicia en la gran pantalla.

Recientemente, el gimnasio DFRNT Health and Fitness subía a sus redes sociales una foto de Cox y su esposa en el centro, aparentemente tras una dura sesión de entrenamiento. "¡Ha sido impresionante tener a Charlie y su esposa, Sam Cox en DFRNT en las últimas semanas! Charlie está entrenando para su papel en la próxima película de Marvel de Vengadores donde interpretará a Daredevil", reza la publicación. "Ha sido un placer trabajar con vosotros y estamos deseando veros en la gran pantalla. Hasta pronto", termina.

Así y según revela el gimnasio, parece ser que Cox aparecerá, o bien en Vengadores: Doomsday, que llegará el 30 de abril de 2026 o en Vengadores: Secret Wars, que no aterrizará en cines hasta el 7 de mayo de 2027... o quizá incluso en ambas, algo que podría hacer como el Daredevil del UCM o una variante del mismo. No obstante, conviene tomar con pinzas esta información y es que, por el momento, Marvel Studios no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, algunos han sugerido que en vez de para una entrega de Vengadores, Cox estuviese entrenando para la segunda temporada de Daredevil: Born Again, si bien cabe destacar que, por ahora la serie, que ni siquiera ha llegado a la plataforma, no se ha renovado para una nueva tanda de capítulos.

Habrá que esperar para saber con certeza el destino de Daredevil en el UCM. De tener un papel en Vengadores: Doomsday, Cox se uniría a los actores ya confirmados para la cinta, que incluyen a Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange y Chris Evans en un papel desconocido pero, en principio, distinto al de Capitán América.