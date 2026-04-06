Nuevo adelanto de Dune 3 con la sanguinolenta Anya Taylor Joy como Alia Atreides

Dune 3: Sanguinolenta imagen de Anya Taylor Joy como Alia Atreides - WARNER BROS SPAIN

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Dune: Parte tres llegará a los cines el 18 de diciembre, coincidiendo con el estreno de Vengadores: Doomsday en un casi insólito duelo directo de blockbusters. Y una de las primeras batallas, la de copar las salas IMAX, ya la ha ganado el filme de Denis Villeneuve que ha presentado ahora un nuevo adelanto para, precisamente, llamar al público a disfrutar del filme en este nuevo formato.

El clip, de poco más de medio minuto de duración, presenta espectaculares imágenes del cierre de la trilogía basada en la mítica saga literaria de ciencia ficción de Frank Herbert y de protagonizada por Timothée Chalamet como Paul Atreides y Zendaya como Chani.

Se trata, en su mayor parte, de secuencias de acción ya vistas en el primer tráiler, presentado hace un par de semanas. Pero este adelanto para promocionar la venta de entradas para IMAX 70mm también incluye algunas imágenes inéditas. Y entre ellas destaca una impactante imagen de Anya Taylor-Joy. La protagonista de La bruja y Furiosa dará vida a Alia Atreides, la hermana pequeña de Paul, que aparece con el rostro ensangrentado en el adelanto, y que será uno de los personajes clave en el nuevo filme.

Get IMAX 70mm tickets now for Dune: Part Three and get a limited-edition collectible filmstrip—while supplies last. Dune: Part Three only in theaters and IMAX December 18. #DuneMovie #FilmedforIMAX https://t.co/VbUYvsh5Pw



Valid for one (1) collectible filmstrip per ticket… pic.twitter.com/04pjnIkAY6 — DUNE (@dunemovie) April 6, 2026

El filme también cuenta, entre otros, con la presencia de Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Issach De Bankolé como un Fremen llamado Farok, Florence Pugh como la princesa Irulan, Ida Brooke como Ghanima, Nakoa-Wolf Momoa como Leto II Atreides y Robert Pattison, que será uno de los antagonistas del filme, un danzarín de rostro o cambiaformas llamado Scytale.

La primera entrega de la saga, estrenada en 2021 en el contexto de la pandemia, y que tuvo un simultáneo en cines y en la plataforma HBO Max en EE.UU. como parte de la estrategia de WarnerMedia durante el covid, recaudó en cines más de 410 millones de dólares. La secuela, que vio la luz en 2024, amasó 715 millones de dólares en las salas.