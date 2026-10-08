Samuel L. Jackson confirma que Nick Fury regresará al UCM... pero no en Doomsday

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Samuel L. Jackson ha formado parte del UCM desde sus inicios como Nick Fury, el principal responsable de la iniciativa Vengadores. Sin embargo, lleva ausente de las producciones marvelitas unos años, habiendo sido sus últimas apariciones en 2023, en la serie Invasión Secreta y la película The Marvels. Ahora, el actor ha confirmado que volverá a encarnar al personaje... aunque no en la próxima entrega de la franquicia.

"La próxima película... [La] película que viene después de esta", adelantó Jackson en declaraciones a The Direct, abordando su siguiente aparición en el UCM. Así, el intérprete confirmó que no formará parte de Vengadores: Doomsday, cinta que llega a los cines el próximo 17 de diciembre, pero sí apuntó a un regreso para su secuela, Secret Wars, cuya fecha de estreno está prevista para el 17 de diciembre de 2027.

Al ser preguntado sobre si podía adelantar algo de la sexta entrega de Vengadores, el intérprete señaló que no tenía "ni idea". "[Marvel] no me ha dicho nada, salvo: 'No vas a salir en esta película. Saldrás en la siguiente'", expuso.

¿QUÉ PAPEL PODRÍA JUGAR NICK FURY EN SECRET WARS?

Aunque no es mucho lo que se sabe de la trama de Secret Wars, se espera que gire alrededor de Battleworld, un reino dominado por el Doctor Doom y creado a partir de los fragmentos del colapso multiversal de Doomsday. Partiendo de esta premisa, los héroes supervivientes tendrían que intentar derrocar al tirano y cabe la posibilidad de que el responsable de reclutarlos a todos y hacerlos trabajar en equipo sea precisamente Nick Fury, en un paralelismo con su papel en la primera cinta de Vengadores.

Por otro lado, teniendo en cuenta la conexión entre Fury y Capitana Marvel, no sería de extrañar de que la superheroína también aparezca en Secret Wars, si bien por el momento no se ha anunciado a Brie Larson como parte del reparto ni de Doomsday ni de Secret Wars.