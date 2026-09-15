Sebastian Stan compara The Batman 2 con la mejor secuela de la historia del cine - WARNER BROS-CONTACTO-PARAMOUNT

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Sebastian Stan forma parte del reparto de The Batman 2 que, tras varios retrasos, tiene previsto su estreno para el 18 de diciembre de 2028. Aunque desde hace meses los rumores indican que el actor encarnará a Harvey Dent/Dos Caras, por el momento no ha habido confirmación alguna de su papel. El intérprete se muestra reacio a revelar nada sobre su personaje, si bien no ha dudado en alabar la película, llegando a compararla con la que, para muchos, es la mejor secuela de la historia del cine.

"Lo que diré es esto: la gente no podrá hacerse una idea completa de cómo es esta película hasta que la vea", expresó Stan en una entrevista concedida a Variety. "A veces voy al plató, echo un vistazo a mi alrededor y pienso: 'Creo que estamos rodando la jodida El padrino: Parte II'. Así de bien creo que está", reveló.

El actor señaló que Matt Reeves "lleva tres años trabajando" en la cinta, admitiendo que "hay mucha especulación sobre estos papeles, sobre qué es esta película" pero mostrándose convencido de que "va a merecer la pena". "Es muy realista y auténtica, y eso es lo que más me ha gustado de ella", expuso.

Hablando de su relación con el caballero oscuro, el intérprete aseguró que su película de superhéroes preferida es Batman vuelve (Batman Returns). "Recuerdo perfectamente dónde la vi, en Navidad. No vi primero la original. Salían Michelle Pfeiffer y Danny DeVito, y me obsesioné con esa película. También, aunque me dé vergüenza admitirlo, me gusta mucho Batman Forever: me encanta el Acertijo, me encanta Jim Carrey...", indicó.

Al mencionar la película de 1995 protagonizada por Val Kilmer, Stan fue preguntado por Tommy Lee Jones, que en el filme da vida a Dos Caras, precisamente el personaje que se rumorea que él interpretará en The Batman 2. "Es un actor increíble. No sé muy bien qué decir. En esa película, Jim Carrey le eclipsó", se limitó a decir, esquivando la cuestión implícita.

DEL UCM Y THE APPRENTICE. LA HISTORIA DE TRUMP AL DCU

"Al haber crecido en Europa, Batman era lo que más me resultaba familiar. Así que, cuando apareció el UCM, me abrió las puertas a unos cómics con los que no había crecido y pensé: 'Bueno, se acabó, no hay forma de que pueda pasar al otro lado. Nadie me va a contratar; seré Bucky'", relató Stan, pasando entonces a señalar cómo acabó llegando al universo DC.

El intérprete recordó que "sucedieron dos cosas al mismo tiempo". Por un lado, recibió una llamada de Reeves, que había visto The Apprentice. La historia de Trump (película que le valió una nominación a mejor actor en los Oscar) y "le había encantado". "Me dijo: 'Quiero hablar contigo sobre esta nueva película'", rememoró. "Y, al mismo tiempo, me había puesto en contacto con James Gunn y le había dicho: 'Oye, tío, solo quería que lo supieras: estoy aquí, vivo y bien, y listo para darlo todo'", añadió, señalando que "entonces sucedió".

"A veces sigo sintiéndome como si hubieracambiado de bando", admitió Stan, explicando, en todo caso, cómo "estos mundos siguen discurriendo en paralelo y, curiosamente, se complementan entre sí".