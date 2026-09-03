Robert Pattinson confiesa que ya nota la edad al rodar The Batman 2: "Joder, esto es mucho más duro"

Robert Pattinson confiesa que al rodar The Batman 2 ya nota la edad: "Joder, esto es mucho más duro" - WARNER BROS.

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

The Batman 2 continúa su rodaje de cara a un estreno previsto para el 18 de febrero de 2028. La cinta, que ha ido retrasándose, llegará así a los cines seis años después de la primera entrega y su protagonista, Robert Pattinson, ha admitido haber sentido el paso del tiempo al embarcarse de nuevo en las exigentes escenas de acción.

"Sin duda noto mi edad cuando tengo que pelear mucho. Literalmente pienso: 'Joder, esto es mucho más duro de lo que solía ser'", expresó el actor en una entrevista concedida a GQ. "Pero es muy divertido", agregó.

El intérprete, que el pasado mes de mayo cumplía 40 años, indicó que, a su parecer, "la película va a quedar genial". "Cuenta con un reparto muy, muy divertido, pero es una auténtica maratón", expuso.

Por el momento, la trama del filme continúa siendo un completo misterio, algo que, según remarcó Matt Reeves, es de vital importancia para "mantener la sorpresa para los fans". Lo que sí adelantó el director fue que el villano principal de la entrega sería uno que no ha aparecido antes en ninguna película.

EL REPARTO DE THE BATMAN 2

Junto a Pattinson, retoman sus papeles de la primera cinta Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como el Pingüino, Jayme Lawson como la alcaldesa Bella Reál y Gil Perez-Abraham como el oficial Martinez.

En todo caso, han sido las nuevas adiciones al reparto las que han dado más que hablar ya que, desde que se anunciara el fichaje de Sebastian Stan y Scarlett Johansson, los fans han tratado de adivinar los personajes que interpretarán.

El actor que en el UCM da vida al Soldado de Invierno parece haber revelado finalmente que encarnará a Harvey Dent, confirmando, quizá sin querer, lo que ya todos los rumores indicaban. En cuanto a Johansson, se especula que su papel podría ser el de la esposa de Dent, Gilda, que en los cómics es además la asesina en serie conocida como Festivo. También se ha vinculado a la protagonista de Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit con otro mítico personaje de DC, Hiedra Venenosa.

Tampoco se ha dado a conocer el personaje que interpretará Charles Dance, con los rumores apuntando a que podría tratarse del padre de Dent o del líder de una organización secreta formada por las figuras más poderosas de Gotham, lo que hace pensar que podría tratarse de la Corte de los Búhos.