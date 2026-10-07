Scarlett Johansson se enfrenta al mal en el aterrador tráiler de El exorcista de Mike Flanagan - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

The Exorcist: Martyrs, dirigida por Mike Flanagan, llegará a las salas el 12 de marzo de 2027. Para ir calentando motores hasta su estreno, un aterrador tráiler muestra a su protagonista, la detective del departamento de homicidios Julie Miller (Scarlett Johansson), enfrentándose al mal.

Las imágenes comienzan con Miller adentrándose en una especie de almacén a oscuras, armada con una pistola y empuñando en su otra mano una linterna. Seguidamente, la detective, que colabora con la policía de Nueva York, encuentra un enorme barril tumbado en el suelo.

Seguidamente, una escena muestra al capellán William (Chiwetel Ejiofor) dando una misa, al tiempo que otro descubre al padre Sunday (John Leguizamo) a punto de ser ejecutado en prisión, con Miller como testigo de esto.

Sin embargo, uno de los momentos más aterradores se produce cuando algo o alguien parece perseguir a Max (Jacobi Jupe), el hijo de 12 años de Miller, en varias secuencias. Además, las imágenes también muestran una figura ataviada con una capucha naranja acechando y un sacerdote, interpretado por Laurence Fishburne.

Mike Flanagan’s The Exorcist: Martyrs only in theaters March 12. Trailer out this Friday. pic.twitter.com/KmzWwhUyyk — The Exorcist Martyrs (@exorcistmartyrs) October 7, 2026

CRÍMENES RITUALES Y UNA INQUIETANTE CONEXIÓN CON LA FAMILIA DE MILLER

The Exorcist: Martyrs, según la premisa de la cinta, como detallaba Esquire, seguirá a Julie Miller, una detective de homicidios de Nueva York y madre soltera que apenas logra compaginar su exigente trabajo con el cuidado de su hijo Max. Por ello, Mary (Diane Lane), la madre de Julie, es quien se encarga habitualmente de cuidar al pequeño.

La carrera de Julie dio un importante salto tras detener al infame padre Sunday, un asesino que recreaba sus crímenes inspirándose en el martirio de los santos católicos. Aunque fue condenado a muerte por inyección letal, su ejecución no salió como estaba prevista. Ahora, una nueva oleada de asesinatos que imita su modus operandi vuelve a ponerla tras la pista del responsable, cuyos crímenes parecen estar relacionados con Max y Mary. Para resolver el caso, Julie contará con la ayuda de su compañera, Gina Restrepo (Sasha Calle).

Dirigida por Flanagan y coescrita junto a William Peter Blatty, la cinta también cuenta en su reparto con Carla Gugino, Carl Lumbly, Kate Siegel y Hamish Linklater, entre otros.