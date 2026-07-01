Filtrado el traje completo del Doctor Doom de Robert Downey Jr. En Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

A la espera de que salga a la luz el tráiler completo de Vengadores: Doomsday, los fans siguen atentos a cualquier filtración relacionada con la película, en la que Robert Downey Jr. dará vida al Doctor Doom. Y mientras tanto, el merchandising ha vuelto a hacer de las suyas, ofreciendo un revelador vistazo al aspecto que tendrá el temible villano en el filme.

La cadena británica MenKind ha lanzado su calendario de adviento temático de Vengadores: Doomsday, que incluye una docena de calcetines inspirados en los personajes del UCM.

El producto cuenta con una imagen a cuerpo entero de Víctor Von Doom, que aparece con los brazos cruzados tras el logo de los Vengadores con las rostros de varios héroes detrás suyo en color verde, como la Cosa, Yelena Belova, Sam Wilson o Cíclope.

Ante la ausencia del villano en los cuatro teasers de Doomsday que han salido a la luz hasta el momento, y con el tráiler completo aún sin fecha confirmada de estreno, los productos promocionales de la película, unidos a las filtraciones en redes sociales, son los únicos adelantos con los que cuentan los fans acerca del aspecto que tendrá el Doctor Doom en el filme.

LA IRRUPCIÓN DE VÍCTOR VON DOOM EN EL UCM

La primera aparición del latveriano en el UCM fue en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. En la escena post-créditos de la película, el villano aparecía de perfil sosteniendo su máscara, pero sin que su rostro llegara a mostrarse a cámara, junto al pequeño Franklin Richards.

Vengadores: Doomsday, dirigida por Joe y Anthony Russo, aterrizará en las salas el 18 de diciembre y verá a más de una veintena de héroes enfrentándose en una descomunal batalla multiversal contra el implacable Víctor Von Doom.