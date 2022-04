Marvel elimina a un personaje de Doctor Strange 2 en el nuevo tráiler y desata la alarma en los fans

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

Marvel ha publicado un nuevo avance de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que se estrenará el próximo 6 de mayo, pero un detalle ha inquietado a los fans del UCM. Para su sorpresa, uno de los personajes que aparecía en el tráiler oficial ha sido ahora eliminado de la misma escena del último adelanto.

En un pasaje del primer tráiler de la secuela dirigida por Sam Raimi podía verse al Hechicero Supremo (Benedict Cumberbatch) acompañado por América Chávez (Xochitl Gómez) y Christine Palmer (Rachel McAdams). Los tres personajes se asomaban por lo que parecía un portal hacia una realidad paralela.

El nuevo clip de la película lanzado por Marvel Studios contiene esa misma secuencia y ya no hay rastro de la doctora Palmer, quien en la primera película fue el interés romántico de Stephen Strange.

The new #MultiverseOfMadness TV spot has made an update to a previously released shot, omitting a variant Christine Palmer. pic.twitter.com/0s7k5kjrdg