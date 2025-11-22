Revelado quién será el Spider-Man de Vengadores: Doomsday

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

El Spider-Man de Tom Holland es la versión principal del trepamuros en el Universo Cinematográfico Marvel, pero los rumores señalan que compartirá pantalla en Vengadores: Doomsday con el arácnido de Tobey Maguire. A diferencia de su primer encuentro en Spider-Man: No Way Home, los últimos apuntes indican que Holland cederá el protagonismo a Maguire en el gigantesco cruce de universos que preparan los hermanos Russo.

Según asegura el insider Daniel Richtman, el Peter Parker de la trilogía dirigida por Sam Raimi entre 2002 y 2007 será el Spider-Man principal de Doomsday, que llegará a los cines el 18 de julio de 2026. El informe recuerda que el rol de este personaje en la amenaza multiversal orquestada por Doctor Doom sería "aportar información desde su mundo, ya que su universo es uno de los principales implicados en la incursión final [de Doomsday] por el hechizo de Doctor Strange [en Now Way Home]".

Ahora bien, que Maguire sea el Spider-Man de referencia en Doomsday no implica que Tom Holland vaya a quedar fuera del evento. Reportes recientes adelantan que su Peter Parker "sí que aparece en Vengadores: Doomsday, aunque no mucho". De acuerdo con esas mismas informaciones, Marvel reserva su gran protagonismo para Vengadores: Secret Wars, donde el personaje asumiría "el rol protagonista" dentro del choque definitivo de universos que pondrá punto final a la Saga del Multiverso.

En cuanto al Spider-Man de Andrew Garfield, por ahora no hay ninguna señal consistente de que vaya a participar en Vengadores: Doomsday. Además, el actor fue tajante al responder si volvería a ponerse el traje en la nueva película de los Vengadores: "No, rotundamente no". Conviene subrayar ni Marvel Studios ni Sony Pictures han confirmado la presencia de ninguno de los tres intérpretes en el largometraje.

Donde sí será protagonista Holland es en Spider-Man: Brand New Day, cuarta entrega de su trepamuros que llegará a los cines el 31 de julio de 2026. Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) y con el rodaje todavía en marcha, el largometraje cuenta con el regreso de Zendaya y Jacob Batalon, MJ y Ned, respectivamente, además de con Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk y Marvin Jones III como Tombstone.

Entre los nuevos fichajes que ya figuran en el elenco se encuentran también la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano, el actor de Separación, Tramell Tillman, y la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, en papeles todavía por confirmar.