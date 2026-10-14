Sadie Sink, en negociaciones para protagonizar la adaptación de La invitada, el best-seller de Emma Cline - CONTACTO

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Tras arrasar en taquilla con Spider-Man: Brand New Day, su debut en el UCM, y con el remake de X-Men en el horizonte, Sadie Sink sigue acumulando proyectos. La antaño estrella de Stranger Things está a punto de cerrar su fichaje para la adaptación de La invitada, el best-seller de Emma Claine.

Aunque todavía no hay nada confirmado, según informa Deadline, A24 y Square Peg ya se encuentran en negociaciones por los derechos del libro y han elegido a Sink, de plena actualidad tras su papel como Jean Grey en la última entrega de Spider-Man, como protagonista.

La adaptación de La invitada estaría, si finalmente las conversaciones llegan a buen puerto, dirigida por Lorene Scafaria responsable de títulos como Estafadoras de Wall Street o Buscando un amigo para el fin del mundo y que también ha dirigido capítulos de series tan populares como New Girl o Succession.

UN THRILLER PSICOLÓGICO QUE SE TRASLADA A LA GRAN PANTALLA

La invitada es la segunda novela de Claine, publicada tras el éxito mundial de Las chicas. La novela, que fue preseleccionada para el Premio Pen/Faulkner de Ficción, sigue a Alex, una joven que domina perfectamente el arte de la seducción, pero que tras un desliz con su adinerado amante se queda en la calle.

"Acechada por su pasado y sus dificultades económicas, pero dotada de gran habilidad para guiarse por los deseos de los demás, Alex decide quedarse en Long Island y deambular como un fantasma por ese territorio de opulentas calles y jardines, siempre ajeno e inaccesible. En el centro de esta fascinante novela, escrita con una prosa voluptuosa e hipnótica, hay una mujer impulsada por la desesperación y por un sentido mutable de la moralidad. El escenario es un mundo de lujo y apariencias, de dominio y dependencia, de seguridad e incertidumbres", indica la sinopsis oficial del libro.

Después del final de Stranger Things, que cerró la historia de Hawkins el pasado diciembre con su quinta temporada, Sink afronta ya una nueva etapa en su carrera. La actriz estadounidense retomará su papel de Jean Grey en Vengadores: Secret Wars y en la nueva entrega de X-Men, que se llegarán a las salas en 2027 y 2028, respectivamente.

Además, en su horizonte aparecen otros proyectos como la miniserie The Marriage Plot y el filme John Proctor Is the Villain, un drama adolescente donde compartirá planos con Molly Griggs o Chiara Aurelia.