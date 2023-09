El creador de Succession resuelve el gran misterio del testamento de Logan

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Jesse Armstrong, el creador de Succession, ha arrojado luz sobre una de las grandes incógnitas de la serie. La cuarta temporada concluyó el 29 de mayo con la resolución de quién se convertía en el nuevo CEO de Waystar Royco. Un conflicto que podría haber acabado antes.

En el cuarto episodio de la temporada, familiares y amigos del fallecido Logan Roy se reúnen en su casa para llorar juntos su pérdida. Durante el evento, Frank encuentra un comprometido papel en una caja fuerte. Se trata de una suerte de testamento en el que, presuntamente, Logan nombra a su hijo Kendall como legítimo sucesor para hacerse con el control de la compañía.

Sin embargo, el nombre está marcado con una línea, y no queda claro si el patriarca lo subrayó para ratificar su decisión, o si lo tachó tras arrepentirse por las numerosas traiciones de Kendall. Armstrong al fin ha dado la respuesta en un acto del Financial Times.

Succession showrunner and creator Jesse Armstrong confirming if Logan had crossed out or underlined Kendall. He also physically drew the line on the paper so definitely knows the answer #Succession #FTWeekendFestival pic.twitter.com/yXLSOoirF2