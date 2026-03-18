Tom Holland confirma el estreno del tráiler de Spider-Man: Brand New Day - SONY/MARVEL

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará el 31 de julio a los cines, con Tom Holland de nuevo como Peter Parker. El actor ha revelado ahora por fin que el tan esperado primer tráiler de la película dirigida por Destin Daniel Cretton llegará este 18 de marzo.

Holland ha anunciado en Instagram que el tráiler de Spider-Man: Brand New Day se estrenará oficialmente este miércoles 18 de marzo. Ademas, ha revelado que estará presente en Nueva York, la ciudad en la que opera el trepamuros de Marvel, para la presentación mundial del adelanto. Sin embargo, Marvel y Sony han ideado una estrategia de lo más peculiar para anticipar la llegada del avance.

Desdee hace horas, Marvel está permitiendo que fans de todo el mundo compartan pequeños fragmentos del tráiler de forma oficial.

Entre los que ya circulan destacan los videos compartidos por @pol_deportes, que muestra a Spider-Man columpiándose con un civil en un homenaje a la portada del número 15 de Amazing Fantasy, y @osuspidey, que muestra al Peter Parker de Holland desplomándose en el suelo, consiguiendo así aumentar todavía más las expectativas sobre la trama de Brand New Day.

Esta estrategia de marketing ideada para el estreno del primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day encaja a la perfección con el distintivo estilo de Marvel dentro de su universo cinematográfico.

El trepamuros siempre ha sido un héroe a pie de calle, cercano y fácil de identificar, por lo que permitir a los fans compartir clips del adelanto e involucrarlos en la promoción de la película es un movimiento perfecto que refuerza su papel dentro del personaje y la franquicia arácnida.

Pero también refleja el lema de la cinta, Brand New Day, ya que esta innovadora estrategia, inédita hasta ahora, simboliza un nuevo comienzo tanto para la saga como para los fans de Spider-Man. Por otra parte, que el primer clip rinda homenaje al número 15 de Amazing Fantasy, publicado por Marvel Cómics en 1962, no es casual: fue allí donde Spider-Man hizo su primera aparición. La intención es evidente: marcar el inicio de una nueva era para el Spider-Man de Holland.